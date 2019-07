Již od čtvrtfinálových bojů se hrál velmi kvalitní fotbal, kdy po boji nestačili na penalty hráči Háječku na Golden Boys a rovněž na penalty vypadli hráči týmu Spálený záda s jedním s favoritů a to Villarealem. Naopak uspěli další favorité a to Krvavá tlačenka proti FC DAB a Katovice proti domácímu týmu 6. prasat. Semifinále si nakonec zahráli proti sobě týmy Golden Boys vs. Krvavá tlačenka s výsledkem 0:2 a katovické derby ovládli hráči Villarealu poměrem 3:2.

Souboj o třetí místo nabídl bojovný výkon obou družstev a šťastnější nakonec byli hráči (a hráčka) týmu Katovic, kteří zvítězili nad Golden Boys 2:1. Finálový souboj byl po zásluze vyvrcholením celého turnaje. Nejprve se ujali vedení hráči Villarealu, ale zkušený tým Krvavé tlačenky skóre otočil na konečných 1:3 a po zásluze celý turnaj vyhrál. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen gólman Villarealu Martin Dvořák a nejlepším hráčem 22. ročníku Atrium Cupu Antonín Presl z Krvavé tlačenky.

Konečné výsledky mužského turnaje ATRIUM CUP 2019:

Osmifinále: Žaludi vs. FC DAB 0:0 (1:3p); Vypitci vs. Katovice 0:3

Čtvrtfinále: Kr. tlačenka vs. FC DAB 2:0; Golden Boys vs. Háječek 0:0 (2:1p); 6.prasat vs. Katovice 1:2; Villareal vs. Spálený záda 1:1 (3:2p). Semifinále: Golden Boys vs. Kr. tlačenka 0:2; Villareal vs. Katovice 3:2. O 3 místo: Golden Boys vs. Katovice 1:2. FINÁLE: Krvavá tlačenka vs. Villareal 3:1.

Celkové pořadí mužského turnaje:

1. Krvavá tlačenka (Klatovy)

2. Villareal (Katovice)

3. Katovice

4. Golden Boys (Strakonice)

5. 6. prasat Třebomyslice

6. Spálený záda (Písek)

7. 1. FAC Háječek Prachatice

8. FC DAB (Plzeň)

9. Žaludi Třebomyslice

10. Vypitci (Sušice)

11. Na plech team (Hradešice)

12. FC Roma (Písek)

13. Speed star (Myslív)

14. Uefa Mafia (Stř. Hoštice)

15. Seš-lost (Strakonice)

16. Střídačka (Bělčice)

17. Klíšťata (Doubravice)

18. Klub sráčů (Horažďovice)

Dívčí (ženský) turnaj ATRIUM CUP 2019 – 1. ročník

Organizátoři turnaje poprvé pozvali na turnaj rovněž dívčí týmy a to konkrétně FC Blatná, Andělky Chanovice a VS Plzeň. Děvčata mezi sebou odehrála dvoukolový miniturnaj a i když mnoho gólů nepadalo, přesto se bylo na co dívat. V základní skupině měly všechny týmy stejně bodů. O skóre si finále nakonec zahrály týmy Andělek a VS Plzeň, se šťastnějším koncem pro Plzeňačky v poměru 1:0.

Konečné pořadí dívčího turnaje: 1. VS Plzeň, 2. Andělky Chanovice, 3. FC Blatná.

Děvčatům moc děkujeme za jejich účast na turnaji.

Autor: Jan Škrle