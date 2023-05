/KANONÝR DENÍKU/ Je to radost sledovat fotbalisty ze Strakonicka. V jejich zápasech padá…

David Krejča proměňuje penaltu proti strakonickým Balvanům.Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoKanonýři na Strakonicku opět rozjeli pořádnou kanonádu. Mohli by se přetrhnout, nastřílet hattrick i čtyři góly, ale když nastoupí v dresu Drahonic David Krejča , tak stejně nemají šanci. Ten jich do sítě béčka Blatné nasázel rovných sedm.

David Krejča má očividně na jaře brankový apetit, tři zápasy a osmnáct branek. A to jich před čtrnácti dny dal devět. Kde se bere taková střelecká pohoda? „V posledním zápase jsem hned z kraje neproměnil dva samostatné nájezdy a spoluhráčům jsem řekl, aby mi okamžitě vyndali tu věc z boty,“ dal k dobrému hlášku z filmu S čerty nejsou žerty David Krejča. „Až taková střelecká pohoda to tedy nebyla, ale pak se povedlo proměnit ostatní šance, tak na mě domácí fanoušci nemuseli házet kelímky s pivem,“ dodal s úsměvem.

Tak rychlý hattrick jsem ještě nikdy nedal, říká kanonýr Vladimír Uher

Opět přišel jeden gól z penalty. Ale nastřílel jich dalších šest. „Ostatní branky kromě penalty padly převážně z našich protiútoků, kdy se nám povedlo zrychlit hru a využít tak okének v obraně soupeře,“ okomentoval David Krejča průběh zápasu.

Při pohledu do tabulky musí Drahonice mrzet pomalý jarní rozjezd. Mohlo to být se Štěkní v boji o postup ještě dramatické. „U zápasů, kde vyšly Drahonice bodově naprázdno, jsem nebyl, tak nevím, zda to přisuzovat pomalému rozjezdu či kvalitě nebo efektivitě soupeře. Každopádně jsme rádi, že se nám momentálně střelecky daří a hrajeme na vyšších příčkách tabulky,“ komentoval jarní část drahonický kanonýr.

Devět branek? Podařilo se mi vytěžit maximum, říká kanonýr David Krejča

Soupeřům v boji o korunu Krále střelcům již David Krejča zamával a vede s velkým odstupem. Svými střeleckými manévry se však pomalu stává hlavním sponzorem klubu z pohledu „občerstvení“ spoluhráčů. „Doufám, že spoluhráči mají také radost. Díky nepsanému sazebníku za hattrick, články do novin a podobně budeme mít bohatší dokopnou,“ dodal se smíchem David.

Zdroj: Deník