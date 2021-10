„S fotbalem jsem začínal ve svých sedmi letech v Katovicích a o dva roky později přestoupil do strakonického Junioru. Bylo to tady super, kluci mě mezi sebe přijali skvěle, byli tady výborní trenéři Tomáš Kostka s Markem Švejnohou. Zkrátka na Junior vzpomínám jen v dobrém. Mám odtud super fotbalové zážitky,“ říká Adam Rejšek.

A jak se dostal Adam k možnosti přejít do Jihočeské fotbalové akademie? „Já ani pořádně nevěděl, že se někam může takto jít. Trenéři asi jezdili na nějaké zápasy a vybírali si kluky. Pak jsme měli zápas mezi okresy Strakonice a Písek a tam si nás vybrali deset, kteří měli další společný trénink. A z těch si nás opět vybrali a nabídli, zda bychom nechtěli do Akademie jít,“ popsal svou cestu do Českých Budějovic Adam a dodal: „Naši to podpořili. I když mamka, když jsem odcházel na internát, byla trochu smutná. Ale podporují to.“

Pro každého kluka je přechod do Akademie změnou nejen fotbalovou, ale i náplně života. Celý týden je ne internátě, mimo rodinu. „Sice jen víkend s rodinou je trochu málo, ale život s partou na Akademii a tréninky, to je super. Partu tam máme výbornou. Určitě to byl dobrý krok do akademie jít,“ říká Adam Rejšek a doplňuje: „Nebylo ani těžké se rozhodnout přestoupit do Dynama. Přeci jenom je to kvalitnější tým, hraje nejvyšší soutěž, hraje se proti výborným soupeřům jako jsou Sparta, Slávia a jiné výborné kluby. Navíc tam šli další kluci tady z Junioru, takže o to byl přestup jednodušší. Určitě je lepší, že jsme tam šli ve více lidech, než kdybych přestupoval sám.“

Adam je útočník a hraje na pravém křídle. „Ze Strakonic jsme tam vlastně šli tři hráči, kteří hrají vpředu a jen jeden obránce,“ připomíná Adam a doplňuje s úsměvem: „Již byly i nějaké ty góly, takže zatím spokojenost. A snad jsou i trenéři spokojeni se mnou.“

Každý mladý fotbalista má svůj velký či malý sen, jak na tom je Adam, čeho by rád v dohledné době dosáhl? „Rád bych se dostal do reprezentačního výběru České republiky patnáctek. Doufám, že mi to vyjde,“ vyřkl svůj nejbližší cíl ve své fotbalové kariéře šikovný útočník. Držme mu tedy palce, ať se ve fotbale daří.