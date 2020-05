Nedělní dopoledne strávili hráči Táborska konečně doma na Kvapilce. K užitečné prověrce, a zároveň i zahajovacímu utkání letní ligy tam zavítal rezervní tým Slavie Praha. V předčasně ukončené České fotbalové lize dokázali sešívaní získat skalp táborského lídra a šťastnější byli i tentokrát, když se na ně po nerozhodných devadesáti minutách usmálo štěstí v penaltovém rozstřelu. Za stavu 2:1 pro Jihočechy přitom unikli hrobníkovi z lopaty, to když v 75. minutě neproměnil domácí špílmachr Kučera pokutový kop.

FC MAS TÁBORSKO – SLAVIA PRAHA B 2:2, pen. 3:4 (1:1)

Branky: 15. Sima, 62. Sima – 22. Šilhan, 86. Kopáček, rozhodčí: Makovička.

Sestava Táborska: Zadražil – Janošík (84. Jáša), Navrátil, Penc, de Almeida (90. Brabec) – Tolno (46. Studnička), Kučera, Větrovský (58. Petr), Pavlíka (55. Kubovský) – Sima (78. Dumbrovský), Vandas (74. Musiol).

Sestava Slavie B – I. poločas: Markovič – Douděra, Matys, Štětka, Šilhan – Křišťan, Vít, Langhamer – Eichler, Vlasák, Zeronik. II. poločas: Surovčík – Bárta, Neruda, Štětka, Šilhan – Kubáň, Kopáček, Rigo – Janoušek, Kneifel, Hroník.

Na Kvapilce se hrál velmi svižný duel. Mužstvo Táborska se od úvodních minut chopilo iniciativy a hostující brankář Markovič musel být ve střehu častěji než jeho protějšek Zadražil. V 9. minutě orazítkoval de Almeida z trestného kopu břevno slávistické svatyně. O pět minut později už se narodilo zasloužené vedení domácích, to když Vandas prodloužil hlavou míč na rychlíka Simu a jeho prudký přízemní pas si srazil jeden z hostujících hráčů do vlastní sítě – 1:0. V 18. minutě se vyznamenal Markovič, který zlikvidoval Kučerovu ránu po předchozím rychlém brejku. Hned vzápětí ale použili hráči Slavie stejný mustr k výpadu do obrany Táborska, ale také Zadražil vytěsnil míč mimo branku. Po dvaceti minutách hry ještě protáhl brankáře hostů Tolno, ale pak už se radovali Slávisté. Jeden z jejich bleskových přímočarých výpadů přetavil ve vyrovnání Šilhan, za jehož krásným volejem plachtil táborský gólman vzduchem marně – 1:1. Ve zbytku první půle měli domácí fotbalisté nadále opticky navrch, museli se ale mít neustále na pozoru před rychlými a nebezpečnými protiútoky soupeře.

Po obrátce rušných okamžiků před oběma brankami i vinou častých střídání ubylo, přesto se stejně jako v prvním poločase narodily dva gólové okamžiky. Ten první si už po šestnácti minutách hry vzali pod patronát Táborští, konkrétně Kučera se Simou. Prvně jmenovaný poslal správně načasovaným pasem svého spoluhráče do úniku a jarní novic v dresu Táborska pohodlně přeloboval vyběhnuvšího Markoviče – 2:1. Po hodině hry a nevyužité šanci Vandase mohli domácí kvalitního soka definitivně srazit do kolen. Kubovského šanci zastavil slávistický gólman Markovič jen za cenu faulu, ale následný pokutový kop Kučery zneškodnil a udržel pro hosty naději na vyrovnání. Ti ji později skutečně dokázali proměnit v realitu. V 83. minutě ještě Zadražil zabránil ve skórování Vlasákovi, o tři minuty později ale ze stejné střelecké pozice vyrovnal Kopáček - 2:2.

Vítěze zápasu tak musel určit až penaltový rozstřel a více rozvahy v něm prokázali svěřenci Martina Hyského. Ve třetí sérii sice Zadražil vystihl úmysl Kneifla, hned vzápětí ale trefil domácí rekonvalescent Musiol jen břevno a následně se nevešel mezi tyče ani míč z kopačky Pence. A protože následně slávista Bárta nezaváhal, nastěhovala se radost z vítězství do slávistického klubového autobusu.

Domácí asistent trenéra Martin Bárta: Měli jsme zápas vyhrát

Záložní výběr Slavie patřil v uplynulé sezoně ČFL k nejkvalitnějším celkům soutěže a pro Táborsko byla nedělní konfrontace s jeho mladou a silnou sestavou velice užitečnou prověrkou. Ve svém pozápasovém hodnocení to potvrdil i asistent trenéra domácího týmu Martin Bárta.

Máte za sebou třetí zápasové vystoupení v pěti dnech. Jaké pro něj máte hodnocení?

Z našeho pohledu to bylo za dané situace další solidní utkání a rozhodně splnilo svůj účel. Hrálo se v tempu slušně a s velkým nasazením. Samozřejmě nás mrzí, že jsme ho nedokázali dotáhnout do vítězného konce, protože jsme v něm měli spoustu stoprocentních šancí, a to v obou poločasech. Soupeř si toho naopak moc nevytvořil a je škoda, že jsme mu po individuální chybě umožnili vyrovnat. Navíc tam za stavu 2:1 byl ta neproměněná penalta. Zápas jsme měli vyhrát. Pokutové kopy, to už je vabank, a my bohužel dvě nedali. Řekl bych, že ten výsledek trochu zkresluje průběh zápasu, protože i když se k nám Slavia přibližovala, byli jsme lepším týmem.

V čem byl pro vás duel nejvíce přínosný a užitečný?

Jednalo se v podstatě o zápas dvou špičkových třetiligových soupeřů, i když my samozřejmě čekáme, jak se situace vyvine. Poté, co se delší dobu nehrálo, pro nás byla právě taková konfrontace důležitá a zápas s mladým a pohyblivým týmem Slavie byl ukazatelem, na jaké úrovni jsme aktuálně my v porovnání s dalším kvalitním týmem třetí ligy.

Zápas už se hrál v rámci programu Letní ligy, které se účastníte. Nesl pro vás z tohoto pohledu speciální punc?

Určitě ne. V současnosti absolvujeme blok čtyř zápasů v sedmi dnech, což je pro kluky dost náročné. Brali jsme utkání jako jeho součást. Proto jsme nevěnovali zvláštní pozornost tomu, jestli je to utkání nějakého turnaje. Platí, že chceme každý zápas vyhrát. Ve zmiňovaném bloku jsme si vyzkoušeli první ligu, druhou ligu a teď i špičku třetí ligy. V úterý hrajeme s druholigovým Žižkovem. Jsme prostě rádi za každý zápas, který teď můžeme sehrát.

Trenér Miloslav Brožek hovořil po zápase s Dynamem o tom, že je nutné mužstvo naučit bránit, protože v mistrovské soutěži soupeře vesměs přehrálo svou nespornou ofenzivní kvalitou…

Pravdou je, že ofenzívní činnost našeho týmu coby lídra soutěže byla natolik dominantní, že defenzívu překrývala. Když jsme ve třetí lize udělali tři chyby, soupeři nás za to až na výjimky potrestali třeba jen jednou, anebo vůbec. Ve vyšších soutěžích je to samozřejmě jinak a zápasy s Dynamem a Vlašimí nám to ukázaly. Kromě B-týmů Slavie nebo Sparty jsme v soutěži nenarazili na soupeře, který by naši defenzívu zatížil natolik, abychom se na ni museli vyloženě soustředit. Prostě jsme věděli, že se prosadíme, když my budeme soupeře tlačit. V tomhle utkání se Slavií jsme znovu hráli nátlakově, ale jak už jsem říkal, soupeř svou kvalitou patří ke špičce třetí ligy, a také nám dovedl ukázat chyby. Musíme se teď na obrannou činnost důkladněji zaměřit.

Dodejme, že v úterý zakončí mužstvo Táborska v Praze svůj náročný zápasový blok střetnutím s druholigovou Viktorií Žižkov.

Program Písku a Táborska v Letní lize

Tuzemský fotbal v současnosti konečně procitá a vynahrazuje si dlouhou absenci a zrušení jarní části nižších mistrovských soutěží.

Velmi atraktivním zpestřením následujících týdnů by se měla bezesporu stát také Letní liga, do které zasáhnou také dva jihočeští rivalové: FC MAS Táborsko a FC Písek.

Dlouhodobý turnaj pořádaný klubem SK Benešov a agenturou Sports Lovers se může pochlubit velmi kvalitním obsazením i programem. Vedle zmiňovaných zástupců jihočeského fotbalu a pořádajího Benešova se v ní představí dravé rezervní týmy Slavie Praha, Bohemians Praha 1905 a Viktorie Plzeň.

Šestice účastníků letní ligy se spolu střetne dvoukolově systémem každý s každým, to znamená, že každý z nich odehraje pět zápasů v domácím prostředí. Táborsko navíc zřejmě využije k sehrání dvou zápasů i okolní hřiště (v jednání je Planá nad Lužnicí a Chýnov).

FC MAS TÁBORSKO

Neděle 17. května: Táborsko – Slavia Praha (2:3 po pen.). Středa 10. června: Táborsko – Písek. Sobota 13. června: Bohemians B – Táborsko. Pondělí 15. června: Benešov – Táborsko. Středa 17. června: Slavia B – Táborsko. Sobota 20. června: Plzeň B – Táborsko. Pondělí 22. června: Táborsko – Bohemians B (Planá n/L.?). Středa 24. června: Táborsko – Benešov (Chýnov?). Pátek 26. června: Písek – Táborsko. Úterý 30. června: Táborsko – Plzeň B.

FC PÍSEK

Sobota 23. května: Benešov – Písek. Sobota 30. května: Písek – Bohemians B. Sobota 6. června: Plzeň B – Písek. Středa 10. června: Táborsko – Písek. Sobota 13. června: Slavia B – Písek. Středa 17. června: Písek – Benešov. Sobota 20. června: Bohemians B – Písek. Středa 24. června: Písek – Plzeň. Sobota 27. června: Písek – Táborsko. Sobota 4. července: Písek – Slavia B.