Trenére, jak prohru hodnotíte?

V mých očích je to hloupá porážka. Zkomplikovali jsme si cestu za kýženým postupem. Soupeři, který hrál poctivý, agresivní a rychlý fotbal, navíc má skvělé dovednosti, jsme svými chybami a nepozorností umožnili vítězství.

Chybovali jste při obou inkasovaných gólech. Co se stalo?

Při první brance jsme pokazili rozehrávku, a tím jsme nabídli soupeři možnost jít do protiútoku. Vyrovnání jsme soupeři dali na podnosu. Druhý gól se seběhl tak, že čtyři hráči zaspali při standardní situaci. A najednou jsme inkasovali.



Berete jako i chybu, když protiútok čtyř proti dvěma řešil Patrik Schick střelou a ne nahrávkou?

Každý hráč se na to po zápase zpětně dívá. Většinou má dvě, tři možnosti a občas si vybere tu špatnou - jako Patrik. Snažil se po zemi obstřelit brankáře. Ale kdyby dal gól, tak to chyba není. Kdyby… My jsme chyby udělali, soupeř taky. Ale on nás za ně potrestal.

Nebyla hra na váš vkus pomalá?

Musím souhlasit s Patrikem Schickem, který to také říkal. Naše rozehrávka byla kostrbatá, měli jsme málo hráčů v nabídce. První poločas to trochu fungovalo přes levou stranu, Honza Bořil tam měl dvě dobré situace. Po druhém gólu domácích jsme tam dali druhého útočníka, chtěli jsme hrát dlouhé balony. Ani to ale nevedlo k úspěchu.

Nálada na stadionu byla až šílená. Působilo to na váš tým?

Atmosféra byla skvělá. Samozřejmě se hodně fandilo domácím, ale to má rád každý fotbalista, i když je soupeř. Domácí se fanouškům nakonec odvděčili vítězstvím, ale myslím, že atmosféra nebyla zase taková, abychom tomu podlehli. Máme dost zkušené hráče, aby tomu tak nebylo.