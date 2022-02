Další sázkařský skandál? Hráči Zbrojovky měli být napojeni na zahraniční gangy

Votroci zahrávali rohový kop a ve větším počtu se tlačili do zakončení. Jenže míč se odrazil na velké vápno, kde Hradečtí propadli, poslední bránící hráč následně upadl a od půlící čáry z toho byl nevídaný brejk pětice soupeřových hráčů na gólmana Viléma Fendricha. Gól z toho ale nebyl.

„Tohle jsem viděl možná jen někde na Silvestra, v kariéře jsem to nezažil. Ale byla radost to chytit, o to je to cennější. Asi tyhle situace budu vyhledávat,“ smál se po utkání hradecký brankář.

Fendrich nejprve lapil střelu k tyči a bravurně si poradil i s následující dorážkou. „Bylo to super, ale už se mi to asi nikdy nepovede,“ přihodil jednatřicetiletý gólman.