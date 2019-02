Fotbalisté Slovenska se před zápasem se svými českými protějšky naladili na vítěznou notu. V předposledním vystoupení Ligy národů získali první body do tabulky skupiny B1, když soupeře z Ukrajiny přehráli 4:1.

Juraj Kucka (vlevo) v souboji s Jaromírem Zmrhalem. | Foto: ČTK/Šálek Václav

Svěřenci kouče Pavla Hapala měli zdánlivě ulehčenou pozici, když proti nim stál protivník s již jistým vítězstvím ve skupině. Ukrajina totiž všechna tři dosavadní střetnutí vyhrála a s devíti body měla jak Slováky, tak Čechy v nedostižné vzdálenosti za zády.



Slováci nastoupili s několika změnami v sestavě a to se vyplatilo už v šesté minutě, kdy po přímém kopu Hamšíka otevřel skóre právě jeden z noviců v zahajovací jedenáctce Rusnák. Po necelé půlhodině hry si vybral slabou chvilku ukrajinský gólman Bojko a dovolil Kuckovi zvýšit na 2:0.



Hosty dostal zpátky do zápasu Konopljanka, jenž krátce po návratu ze šaten vsítil kontaktní branku. Naděje ale Ukrajincům vydržela jen pár minut. To po závaru před bránou hráčů ve žlutých dresech efektně patičkou dorážel do odkryté svatyně Zrelák. V jednašedesáté minutě pak pečetil na konečných 4:1 Mak.

I přes vysoké vítězství, kterým se Slováci bodově dorovnali Čechům, stačí v pondělí v pražském Edenu domácím remíza k tomu, aby odvrátili sestup. Mají totiž k dobru vítězství 2:1 v úvodním vzájemném duelu.