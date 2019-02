Rozšíří Křetínský své fotbalové portfolio? Prý chce získat slavný italský klub

Majitel fotbalové Sparty by mohl vlastnicky vstoupit do dalšího klubu. A ne jen tak ledajakého. Podle italských médií usiluje o získání slavného AS Řím.

Fotbalové utkání HET ligy mezi celky AC Sparta Praha a SK Slavia Praha 17. března v Praze. Daniel Křetínský. | Foto: Deník / Adámek Ladislav

S informací o tom, že by český podnikatel chtěl získat slavný italský klub, přišel list Corriere della Sera. Jenže současný majitel římského klubu Jim Pallotta se k tomu staví poněkud odmítavě. Naopak vkládá velké naděje do projektu nového stadionu, který by současnou hodnotu klubu výrazně navýšil.



Křetínskému se však italský trh zalíbil. Kromě kouče Andrey Stramaccioniho, který před nedávnem vedl letenské fotbalisty, a fotbalového klubu, který zaměstnává i českého útočníka Patrika Schicka, měl mít dle deníku La Repubblica zálusk na AC Milán. S nabídnutou částkou ve výši 600 milionů eur ale na San Siru nepochodil.



A není to tak dávno, co se Křetínského jméno spojovalo i s anglickou Chelsea. Jestli své sportovní portfolio rozšíří, či zůstane "jen" u Sparty, tak zatím není jasné. Video ve fotbalové lize? Zatím panuje převážně spokojenost Přečíst článek ›

Autor: Redakce