„Hráči s osobním (genderovým) statusem, který je „různorodý“ nebo „bez reference“, a ti, kteří změní své pohlaví, se mohou sami rozhodnout, zda budou hrát za mužský nebo ženský tým. Učinit tak mohou ve chvíli, kdy se pro změnu rozhodnou,“ uvedla Německá fotbalová federace. Nové pravidlo se bude týkat všech úrovní včetně mládeže, futsalu a amatérského fotbalu.

„Státní a regionální asociace, ale také relevantní lidé na základní fotbalové úrovni již delší dobu signalizují, že panují nejistoty, jak vyjít vstříc transgender, intersexuálním a nebinárním hráčům. Proto velmi vítají zavedení národního komplexního pravidla o právu hrát," nechala se slyšet Sabine Mammitzschová, která se v Německu stará o ženský a dívčí fotbal.

Football has no rules to ban transgender players. Mara Gomez, for example, played in Argentina's women's championship 18 months ago. There must be other transgender players in women's football by now. But no huge outcry. Why? Is football more enlightened? https://t.co/zMQEMiT7fs