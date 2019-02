Dobří holubi se vracejí. Tak by se dal charakterizovat podpis Yayi Tourého v řeckém Olympiakosu, kde pětatřicetiletý veterán zamířil po konci osmiletého angažmá v Manchesteru City. Na „místo činu“ se reprezentant z Pobřeží slonoviny vrací po dlouhých dvanácti letech, detaily jeho kontraktu klub nezveřejnil.

Yaya Touré poté, co podepsal smlouvu s Olympiakosem Pireus. | Foto: Olympiakos Pireus, Twitter

„Rozhodnutí jsem učinil na základě speciálního vztahu, který s tímto skvělým klubem mám,“ uvedl Touré pro média. V pětatřiceti letech se dá možná i očekávat, že v celku, kde předtím působil v ročníku 2005/06, svou velkou kariéru dohraje.

Podpis smlouvy mu zástupci Pirea nabídli poté, co populárnímu středopolaři v létě skončila smlouva. S Citizens se již na nové nedohodl, a tak byl až doteď volným hráčem. Do Řecka se vrací navázat na double, který kdysi předtím, než odešel do Monaka, pomohl vybojovat.



„Je pro mě čest být zpátky. Když jsem v roce 2006 odcházel, říkal jsem, že bych se sem jednou rád vrátil. Jsem rád, že jsem mohl své slovo dodržet, ačkoli jsem měl mnoho nabídek z Evropy, Asie či USA,“ mával Touré fanouškům na stadionu po nedělním vítězství Olympiakosu 5:0 nad Gianninou.

Podle vlastních slov chce člen národního týmu Pobřeží slonoviny, aby jeho fotbal znovu mluvil sám za sebe. „Jsem hladový po úspěchu stejně jako před dvanácti lety. Nemůžu se dočkat, až týmu pomůžu k trofejím, které si jeho fanoušci jednoznačně zaslouží,“ dodal Touré.



Právě v roce 2006 odcházel šikovný záložník do Monaka, z něhož po další sezóně na tři roky zamířil do Barcelony. V letech 2010 až 2018 hájil barvy Manchesteru City. V Olympiakosu si od něj slibují, že pomůže rychle zapomenout na loňský ročník. Ten totiž ambicióznímu řeckému celku nevyšel, když skončil až třetí.

Touré není jedinou hvězdou světového formátu, která kdy oblékla rudobílý dres Olympiakosu. Mezi další hráče, na které v tomto řeckém městě vzpomínají, patří například Francouz Christian Karembeu, Brazilci Rivaldo a Giovanni, Srb Darko Kovačevič nebo třeba Argentinec Esteban Cambiasso.