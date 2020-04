Nejčastěji se mluví o termínu devátého května. Je to podle vás reálné?

Samozřejmě, že všichni bychom se rádi vrátili k tomu, co nás baví, a sezonu dohráli. Ale nevím. Závisí to na spoustě faktorů, určitě by se muselo hrát bez diváků. A už vůbec nevím, co by se stalo, kdyby třeba jeden hráč onemocněl a jeho tým musel na čtrnáct dnů do karantény. Sám jsem zvědavý, jak to vymyslí.

Ale už trénujete, na rozdíl od fotbalistů v mnoha jiných zemích. Jak to probíhá?

Jsme na hřišti čtyřikrát v týdnu. Ale je to hodně vzdálené klasickému tréninku. Nesmíme na dva metry k sobě, ani do posilovny nebo kabiny. Přijedeme, odtrénujeme hodinku a zase co nejrychleji domů. Teď se nás ujal nový trenér.

Co jde v takových chvílích na hřišti dělat?

Trénujeme s míčem u nohy, ale víceméně jen běháme, nabíráme kondici. Jsou tam i nějaké nahrávky ve dvojicích nebo ve trojicích, ale nic víc se teď nacvičovat nedá. Žádné herní kombinace, souboje jeden na jednoho.

Jak dlouho se to dá vydržet?

Když už jsme teď na hřišti s míčem u nohy, zvládá se to lépe. Určitě je to lepší než čtrnáct dnů v karanténě, kdy jsme byli zavření a jezdili na spinningovém kole.

Asi se shodneme, že hlavním motivem k tomu, aby Bundesliga znovu začala, je finanční stránka. Němci se obávají finančních potíží. Jak je na tom Hertha?

I nás se tahle situace dotkla. Domluvili jsme se na snížení platů, abychom trošku přispěli na chod klubu. Jinak si myslím, že Hertha má peníze, aby tuhle situaci zvládla. Nejsme z těch klubů, které jsou až tolik závislé na televizních právech.

Odložení Eura? Logický krok

Když se ročník znovu rozběhne, co bude hlavním sportovním cílem vašeho týmu?

Čekají nás zápasy s týmy, které jsou v tabulce kolem nás. Rádi bychom udělali vítěznou sérii, abychom odskočili spodku tabulky a nebyli jsme pod tlakem v závěru sezony, kdy hrajeme s těžkými soupeři. A všichni doufáme, že příští sezona bude mnohem lepší než ta současná.

V tabulce vám patří třinácté místo. Neříkal jste si, že by bylo lepší, kdyby byla tahle sezona předčasně ukončená? Měli byste jistou záchranu…

Ne, to ne. (úsměv) Herní pauza by byla strašně dlouhá. My si to rádi uhrajeme na trávníku.

Rozumím, zvlášť když už bylo odloženo letošní Euro. Co na to říkáte?

To byl logický krok, Euro bez diváků by vůbec nemělo smysl. Teď je přednější, aby se situace uklidnila.

A jak se pandemie dotkla obyčejného života v Berlíně?

Ten začátek byl hodně vlažný. V Čechách už se nosily roušky, bylo omezené vycházení, ale tady ještě pomalu ani nebyly zavřené restaurace. Pak se vše změnilo, až na ty roušky je tady stejný režim jako v Česku.

Vy alespoň můžete být častěji s rodinou, ne?

Je to tak, užívám si ročního synka. Snažím se to brát pozitivně, chodíme s rodinou na procházky. Kousek od baráku máme jezírko, to je nejčastější cíl.

Lze si z těžké situace vzít nějaké ponaučení?

Náš klubový lékař zrovna nedávno dával na svůj facebookový profil seznam toho, co se nesmí dělat a co se změnilo. Jako takové poselství do budoucna, aby měl připomínku, až zase vše bude v normálních kolejích. Člověk si uvědomí, že volnost, kterou běžně má, se může během chvilky změnit.