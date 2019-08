I proto jsou Pražané ve středu tabulky a prožívají nejhorší start od roku 1996. „Začátek byl tehdy opravdu špatný, nedařilo se, ale nakoplo nás hubené vítězství 1:0 doma s Hradcem. Zápasem jsme se protrápili, ale ukopali jsme výhru, což nám pomohlo, a od té doby jsme neprohráli ani jednou a nakonec získali titul,“ vypráví pamětník vzpomínané sezony Martin Frýdek starší.

Právě po pěti bídných kolech tehdy od týmu odešel trenér Vlastimil Petržela a nastoupil Jozef Chovanec. „Nebyla to však trenérova chyba, prostě na nás padla deka. Samozřejmě Pepa k nám měl blízko, ještě s námi hrával, ale nikdo toho nezneužíval. Navodil dobrou atmosféru a lil do nás, že si musíme věřit,“ vysvětluje bývalý záložník.

Bránit musí všichni

Fanouškům by se jistě podobný průběh ročníku líbil i letos. Je to však vůbec možné? „Přeju si to, ale nechtěl bych to moc srovnávat. Teď je tu spousta cizinců, je to jiná situace,“ říká Frýdek.





Sparta zbraně rozhodně nebalí i přes rychle nabrané šestibodové manko na největšího rivala. „Ztráta je nepříjemná, ale soutěž je na začátku a čekají nás vzájemné konfrontace s kluby z čela. Chceme manko co nejrychleji smazat,“ nepropadá skepsi trenér Jílek.

Mužstvo však potřebuje notně vyladit, letenský celek má problémy především v obraně. Osm inkasovaných branek v pěti zápasech je druhým nejhorším počinem v soutěži. „Nelíbí se mi, že se všechno svaluje na obránce, to je jednoduché. Bránit se ale začíná od útočníků, pomoct si musí celý mančaft. Když se to na vás valí a Matějovský, což je pan fotbalista, který vidí kolem sebe, jde třikrát sám do otevřené obrany, není to jen chyba defenzivní čtveřice,“ vrací se Frýdek k zápasu s Mladou Boleslaví, kde Sparta inkasovala čtyřikrát.



„Samozřejmě u prvního gólu Štetina udělal chybu a pak ještě zahrál rukou, ale bylo tam plno dalších akcí, kdy útočníci a záložníci vůbec nepomohli s bráněním. Právě ostatní by si měli sáhnout do svědomí,“ doplňuje.

Postup může pomoci

Větší snahu směrem dozadu by uvítal i od útočného tahouna Guélora Kangy. „Dopředu je výborný, ale když vidíte, jaké má ztráty a kašle na bránění… Sice je to ode mě troufalé říkat, taky jsem neuměl bránit, ale vždy jsem se musel vrátit alespoň do nějakého svého prostoru,“ glosuje Frýdek, který nesouhlasí s kritikou Jílka za špatné střídaní v průběhu zápasů.



„Strašně těžko se to hodnotí, zareagovat totiž není vůbec lehké. Když dobře vystřídáte, je to hezké. Když ne, přijde samozřejmě kritika. Jílek hodně komunikuje s asistenty, což je dobře, a jedná podle svých pocitů,“ zastává se kouče.

Trenérovi Sparty příliš nenahrává ani široká marodka. „To je vždy špatné, když máte hodně zraněných. Ale stále je to Sparta a náhradníci by měli být připraveni,“ říká kouč třetiligového Vltavínu. „Každý čeká na šanci a nadává, proč zrovna on nehraje, takže když jde na hřiště, mělo by to podle toho vypadat. Herní výpadek může být znát, ale je třeba to odjezdit, i když se nedaří,“ podotýká.

Co by tedy Spartě mohlo pomoci ven z menší krize? Třeba zvládnutý zápas v Trabzonu. „Určitě se s nimi dá hrát, i když je tam čeká peklo. A pokud by se podařilo postoupit, může je to nakopnout,“ dodává.