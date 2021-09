Roman Vonášek.Zdroj: Deník/Jan ŠkrleMůžeme jen spekulovat, jestli by ten zápas vypadal jinak, kdyby český národní tým nastoupil kompletní, protože trenéru Šilhavého chyběla řada hráčů z nedávného Eura.

Já si však troufám tvrdit, že výsledek by se o moc nelišil. Také Belgičanům chyběli některé opory, třeba Kevin De Bruyne nebo druhý Hazard. Ale i tak opět prokázala obrovskou sílu. Hráče, jako je Lukaku nebo Eden Hazard, český nároďák při vší úctě ke klukům momentálně nemá.

Ano, doma jsme s Belgičany dokázali uhrát remízu, to byl super výsledek, ale tentokrát se zázrak nestal.

Zápas ovlivnil hned začátek zápasu, kdy se zranil gólman Vaclík a dostali jsme brzy gól, to všechno hrálo do not soupeři, který prokázal svoje kvality. Kostra jejich mančaftu je pohromadě už delší dobu, jsou sehraní.

Česko oslabila řada absencí. Ale i kdyby obě družstva nastoupila kompletní, nebyl by obraz hry příliš jiný. Česká defenziva je až příliš průchodná a je skoro jedno, kdo v ní nastoupí. Taková je bohužel realita, nemáme výraznou osobnost na postu stopera. I když v obraně nastoupí to nejlepší, co máme, na úroveň Belgie to nestačí.

Je to dané i tím, že jejich hráči všichni nastupují ve špičkových klubech. Je to podobné jako, když jsme my měli generaci Poborských, Nedvědů, Šmicrů a spol. Všichni od gólmana Čech až po útočníka Baroše hráli v prestižních evropských ligách.

Teď jsou na tom podobně Belgičané, každý zápas v klubu hrají proti výborným soupeřům, mají v nohou řadu těžkých zápasů a to je znát. Takovou zkušenost nelze ničím nahradit. I čeští kluci hrají venku, ale kromě těch z West Hamu a Schicka, který stejně chyběl, nikdo není v TOP klubu.

Roman Vonášek.Zdroj: Deník/Yvetta MusílkováTen rozdíl byl vidět, jak suverénní na hřišti byl Eden Hazard. Jeden na jednoho je vynikající, navíc dostatečně rychlý. Skoro se mi chce říct, že si dělal, co chtěl. Nebo Lukaku.

Ten když dostane balon do běhu, je prakticky nebránitelný. Nestíhali jsme.

Ale pozor! Takhle hrají Belgičané každý zápas, nejen v neděli s námi. Ale i oni mají svoje minusy. Já jsem Belgičany už někdy před deseti lety poprvé tipoval, že by se mohli prosadit na vrcholné akci.

Kompany začínal řádit v Manchesteru, už měli Hazardy… Tehdy bylo ještě možná moc brzy, ale čekal jsem, že to postupem času k nějakému titulu dotáhnou. Ale dodnes jim to nevyšlo. Jsou z toho zklamaní, od téhle generace čekali víc.

Oni výborně zvládají dlouhodobé akce jako jsou kvalifikace na šampionáty nebo teď i Liga národů. Ale nejsou tým pro závěrečné turnaje, kde potřebujete i trošku štěstí. Vždycky přijde jeden nepovedený zápas a jedou domů. Ale takový je fotbal.

Hra českého týmu měla i pozitiva

Roman Vonášek.Zdroj: archivTaké na hře českého týmu jsem v neděli našel pozitiva. Líbila se mi ofenzivní trojka, hlavně pak Pešek, ale i Hložek nebo Vydra. Také brankář Staněk obstál, i když nebyl v jednoduché situaci, šel do brány v patnácté minutě za zraněného Vaclíka.

S našimi postupovými ambicemi ta prohra nic moc neudělá. Jestli jsme realisté, tak bylo jasné, že se porveme o druhé místo. Belgie je jasným favoritem naší skupiny.

Ale baráž je blízko, ještě nám nahrává i postavení v Lize národů. Doma s Belgií jsme odehráli dobrý zápas, teď musíme porazit Wales a zvládnout i zápasy s Běloruskem venku a Estonskem. Myslím, že druhé místo je hratelné, první bylo příliš vysoko. Zázraky se sice dějí, ale musíme to brát reálně.

Roman Vonášek

Bývalý reprezentant, 58 let.

Se Spartou získal v letech 1993 až 1995 tři tituly v řadě. Pak přestoupil do belgického Lokerenu, kde strávil v početné české kolonii sedm sezon. Hrál i za Cercle Bruggy a Mechelen. Momentálně trénuje FC Křimice v I. A třídě Plzeňského kraje.