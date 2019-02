David Pavelka o reprezentaci: Tvoří se dobrý tým, všichni věříme

/ROZHOVOR/ Je to jeho osudový trenér. David Pavelka válel pod Jaroslavem Šilhavým v Liberci, pak od něj měl laso na přestup do Slavie. A nyní se díky novému kouči vrátil do reprezentace.

Na Slovensku i Ukrajině odkopal celá utkání. „Ani jsem to nečekal,“ říkal v úterý v noci v Charkově. „Snad jsem trenéra extra nezklamal a ještě mi dá šanci,“ dodal záložník Kasimpasy. To se nemusí bát… Zlepšený výkon na body nestačil. Češi prohráli na Ukrajině 0:1 Přečíst článek › Jste spokojený?

Na Slovensku jsem hrál trochu ofenzivnější roli a úplně mi nesedla. Snažil jsem se pomoci hlavně v defenzivě. Na Ukrajině jsem se cítil líp a dostal se i do zakončení v pozici, která je mi asi více vlastní. Je pravda, že jste měl dvě povedené střely. Co chybělo?

První střela mě mrzí víc než druhá. Byla hodně nepříjemná pro brankáře, viděl ji na poslední chvíli. Do poslední chvíle jsem doufal, že tam míč zapadne. Ale nakonec ji ještě tečoval ven. Druhá sice zaplavala, ale na ni měl čas a viděl ji. Až tak nebezpečná nebyla. Jsem zakletý, bohužel. Dočkalova divočina. Je to klasický vůdce, ocenil kouč Šilhavý Přečíst článek › Vyhráli jste na Slovensku, prohráli na Ukrajině. Jaký to byl sraz?

V mužstvu byla pozitivní energie, všichni věřili. Všichni jsme se chovali jako tým, bylo jedno, kdo byl na hřišti. Týmový duch byl cítit celý sraz. Vnímám, že se tvoří dobrý tým. Půjde mužstvo nahoru?

Ještě nám chyběli hráči, jako Vláďa Darida nebo Mára Suchý, kteří do kostry mužstva budou patřit. Myslím, že se teď na nároďák snad zase bude koukat pozitivněji. Ověřili jsme si, že pokud budeme plnit, co máme, a hrát se stoprocentním nasazením, dá se měřit s každým. I když některé duely budou složitější. Vysvědčení navrátilců



Tři borce, které národní tým v poslední době zavrhl, výrazně využil nový trenér Jaroslav Šilhavý.



David Pavelka: Kouč z něj udělal tmel středové řady. Odehrál celé zápasy na Slovensku i na Ukrajině – a to velmi slušně. Ve druhém byl střelecky nebezpečný.



Ondřej Čelůstka: Nový šéf defenzivy? Může být. „Přijímám to,“ řekl. Tenhle chlap kope v Turecku, má zkušenosti z Německa i Anglie. V obou duelech byl perfektní.



Matěj Vydra: „Do všeho jde natvrdo, to se naučil v Anglii,“ ocenil křídlo asistent Tomáš Galásek. Na Slovensku byl Vydra výborný, na Ukrajině slabší. Ale až si zažije styl nároďáku, může z něj být zbraň.

Autor: Jiří Fejgl