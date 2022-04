Po porážce 0:2 v Mladé Boleslavi by si svěřenci trenéra Horejše chtěli v neděli doma napravit reputaci. „Mám-li to říct hodně zdvořile, tak zápas v Boleslavi se nám příliš nepovedl, hlavně v prvním poločase jsme nehráli dobře,“ poznamenal Horejšův asistent Jiří Kohout.

Venku Dynamo ještě v této sezoně nevyhrálo, zato doma se mu daří. „Ale v neděli nás čeká velice těžké utkání, Bohemians v lize usilují o záchranu a budou se tady rvát jako o život. Vyměnili trenéra, to je vždycky pro tým impulzem,“ připomněl Kohout, že v Dolíčku za odvolaného Luďka Klusáčka se na post hlavního kouče posunul jeho asistent Jaroslav Veselý.

Ten udělal v týmu některé překvapivé tahy, třeba veterána Davida Bartka postavil na hrot útoku. Oba zápasy, ve kterých Veselý tým vedl, Bohemka remizovala (v Karviné 1:1 a s Libercem 0:0). „Oba ty zápasy jsme viděli a Bohemka se v nich prezentovala jako soubojový tým, který nic nevypustí. Podobný fotbal zřejmě bude hrát také tady,“ předjímal Jiří Kohout.

Dle informací z vršovického klubu minule s Libercem právě Bartek ze hřiště odkulhal a Bohemce chyběli útočníci Necid a Puškáč, na marodce je údajně Petrák.

Nedělní zápas má velkou důležitost nejen pro zachraňující se Bohemku, ale i pro domácí Dynamo. „V případě úspěšného výsledku bychom měli šanci letošní sezonu zařadit mezi ty úspěšné,“ připomněl Kohout, že vítězství by zřejmě tým posunulo do skupiny o 7. místo a možná uchovalo i naději na postup do elitní šestky o titul.

Cílem Dynama tudíž v neděli bude zisk tří bodů, v plné síle ale tým zřejmě do zápasu nepůjde. „Nevypadá to dobře, dlouhodobě mimo hru jsou Havel a Mršič, potíže má Vais i někteří další hráči,“ jmenoval některé absence Kohout. Chybět navíc bude i ghanský stoper Ishaku Konda, jemuž vypršela platnost víza a odletěl domů. „Sezona pro něj už skončila, chceme ale, aby tady pokračoval a uplatnili jsme na ně opci,“ uvedl sekretář Dynama Milan Čadek.

Přes zmíněné potíže kolem hráčského kádru cílem Dynama je v neděli vyhrát. „Zápas v Boleslavi musíme hodit za hlavu, a jestli chceme ještě zabojovat o šestku, musíme naplno bodovat,“ zdůraznil i útočník Ondřej Mihálik.

Fotbalisté FC MAS Táborsko se v neděli v dalším kole II. ligy utkají s Jihlavou (15).

Ve III. lize FC Písek hrál zápas v K. Varech už v pátek večer a uhrál bod za remízu 2:2.

JIŘÍ ANDRLE: 60

Jiří Andrle, jeden z mušketýrů českobudějovického Dynama, kteří v roce 1985 pro černobílé barvy po předlouhých čtyřech desetiletích vybojovali postup do první ligy, v pátek 15. dubna oslavil šedesátku. Ke gratulantům se připojují i sporťáci Deníku jižní Čechy.