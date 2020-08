„Bylo to zklamání, obrovské zklamání,“ jen těžko hledal slova trenér David Horejš. „Na zápas jsme se velice těšili, jenže ty chyby, kterých jsme se dopouštěli, takový soupeř, jakým je Slavia, nemilosrdně trestá,“ dodal.

A ty chyby byly skutečně veliké, dá se říct, že až naivní. První z nich navíc přišla hned v první minutě a ta druhá už o čtyři minuty později. „Když prohráváte se Slavií v páté minutě o dva góly, těžko se dá výsledek otáčet,“ smutnil trenér Dynama. „My hráčům připomínali, že proti tak silnému mužstvu musí být náš výkon zodpovědný, disciplinovaný a organizovaný. Jenže právě to mi tam chybělo, my se v některých pasážích hry chovali až alibisticky a navíc jsme první tři góly dostali po hrubých individuálních chybách,“ hněval se.

Po necelé půlhodině vedla Slavia 3:0 a soupeře po všech směrech jednoznačně převyšovala. „Měli jsme snový vstup do zápasu. Trefili jsme se z první akce a poté i z první standardky,“ pochvaloval si trenér Jindřich Trpišovský a dodal, že až na pár detailů jeho svěřenci v dobrém výkonu pokračovali i ve zbývajícím čase. „Soupeře jsme donutili, aby s námi hrál nahoru a dolů, což nám vyhovovalo. Ale začátek zápasu byl klíčový,“ zdůraznil lodivod pražské Slavie.

Podobně to viděl i muž zápasu Stanislav Tecl. „V první minutě 1:0, v páté 2:0, po necelé půlhodině 3:0, takový vstup do zápasu nepamatuji. Hodně nám to pomohlo a je škoda, že jsme nějaké další akce nedotáhli, gólů mohlo být ještě daleko víc,“ konstatoval po zápase autor tří ze šesti gólů, které Slavia v Budějovicích dala. „Jsem za ten hattrick strašně rád, v minulé sezoně jsem ty své šance pálil,“ usmíval se Tecl.

Zatímco slávisté si snový začátek zápasu pochvalovali, na straně jejich soupeře byly pocity opačné. „Vstup do zápasu z naší strany byl katastrofální, padla na nás deka a Slavia byla na koni. My odehráli špatné utkání, nezvládli jsme ho a mrzí mě to. Je třeba, aby si kluci uvědomili, že minulá sezona už je pryč, že nám nic do klína nespadne. Z chyb, které jsme udělali, se musíme poučit a v příštím zápase se jich vyvarovat,“ zdůraznil Horejš a zmínil situaci při druhém gólu Slavie, kdy byl Bořil po rohu u zadní tyče zcela volný. „My se připravujeme na standardní situace, kdy každý hráč svého hráče má osobně bránit, ale pak ten hráč místo toho zůstane stát u první tyčky,“ nechápal trenér Dynama.

To, že těsně před zápasem testy v kabině Dynama odhalily jednoho nakaženého koronavirem, dle Horejšova názoru dopad na výkon jeho svěřenců nemělo. „Na to se rozhodně vymlouvat nebudeme, přípravu na utkání to neovlivnilo. Jenže to, co jsme si řekli, hráči při zápase neplnili,“ krčil rameny českobudějovický kouč.

Prohra doma 0:6 je bolestná a v lize nepříliš obvyklá, nicméně čas foukat si bolístky není. „Už v pátek hrajeme v dalším kole v Ostravě, takže musíme zapracovat na tom, abychom se dokázali otřepat. Takový debakl na psychiku hráčů nějaký dopad mít jistě může, ale liga běží dál a my se musíme zase rychle zvednout,“ uzavřel David Horejš.