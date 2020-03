Myslí si to i trenér David Horejš: „Je to tak, čeká nás momentálně opravdu nejtěžší soupeř, jaký v naší lize teď je. Plzeň do jarní části sezony vstoupila pod novým trenérem vskutku velkolepě,“ připomněl trenér Dynama, že plzeňská Viktoria na jaře po vysokých výhrách v Opavě (3:0) a doma s Příbramí (4:0) přivezla tři body také ze hřiště třetího Jablonce. „A v týdnu dokázala uspět také v poháru, když nastřílela čtyři góly Mladé Boleslavi,“ dodal.

Ve zmíněném pohárovém čtvrtfinále v plzeňském týmu zazářil středopolař Jan Kopic, jenž Viktorii k výhře přispěl jedním gólem a na další dva nahrál. „Jsem rád, že jsem pomohl k postupu,“ říkal Kopic v rozhovoru pro Plzeňský deník. Proti Dynamu ale Kopic v sobotu hrát nebude, protože v poháru se vykartoval. „Stejně bych čtvrtou kartu jednou dostal. A po Budějovicích jedeme na Spartu,“ krčil rameny.

Nový plzeňský kouč Adrian Guľa, jenž po podzimu přebral žezlo po Pavlu Vrbovi, po pohárovém postupu přes Mladou Boleslav své svěřence chválil i za to, že se o čtyři branky podělili čtyři hráči (a navíc ještě Chorý neproměnil penaltu). „Mám radost, že umíme dávat góly. Kluci to umí vzít individuálně na sebe a prosadit se v koncovce. Není to o jednom hráči, máme to rozložené. To je pro nás dobrá zpráva. Věřím, že mužstvo má takovou sílu, aby v určitých detailech bylo ještě efektivnější,“ vyzdvihl Guľa a dodal, že pohárový zápas jeho tým zvládl výborně, na oslavy že ale není čas, protože už v sobotu na hráče čeká liga. „Postoupilo se a jedeme dál, z toho máme radost. Ale teď už se samozřejmě soustředíme na ligový zápas s Českými Budějovicemi,“ ujistil Adrian Guľa.

Dynamo minulý víkend doma podlehlo Baníku 0:2, avšak za druhou půli David Horejš své svěřence chválil: „Řekl bych, že to bylo spíše remízové utkání, jenže jsme nevyužili své šance,“ mrzelo ho. „Víme, že nás čeká velice těžký zápas, chtěli bychom ale navázat na druhou půli utkání s Baníkem,“ ujistil kouč Dynama, jenž by až na Kladrubského měl v Plzni mít k dispozici všechny své hráče. „Bohužel hrát nesmí Pavel Šulc, jenž přišel na hostování právě z Plzně. Proti Baníku podal dobrý výkon,“ litoval Horejš absence nadějného mladíka.

Sílu soupeře trenér Dynama respektuje. „Plzeň je favorit, věřím ale, že jsme schopni jako tým i v Plzni uspět. Samozřejmě je třeba, aby odvedli všichni maximum. To je nutný předpoklad,“ zdůraznil Horejš.

III. LIGA A DIVIZE

Třetiligový Písek, který přezimoval v tabulce na třetí příčce, hostí už v sobotu pražský Vltavín (10.15) a trenér Milan Nousek by měl mít k dispozici i obě posily Romana Wermkeho (hostuje z Dynama, naposledy hrál v Sokolově) a Tomáše Froňka (návrat z Chrudimi).

Doma začne jarní tažení za postupem do II. ligy i Táborsko, které podzimní část A-skupiny ČFL vyhrálo. Na úvod svěřenci trenéra Miloslava Brožka v neděli doma změří své síly s Benešovem (14.30 Kvapilova).

V divizi béčko Dynama hostí na Složišti sobotu Klatovy (10.15), J. Hradec hraje s Berounem (10.30), Čížová přivítá Rokycany (13.30) a Katovice se střetnou s Mýtem (14.30). Ven jede akorát Soběslav, která se představí v neděli v Sedlčanech (14.30).