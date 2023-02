„Náš výkon měl být hodně lepší,“ přes výhru 2:1 se zklamáním ze hry svého týmu plzeňský trenér Michal Bílek nijak netajil. Dle něj se jeho hráčům nepodařilo zachytit už úvod utkání. „My do zápasu nevstoupili dobře,“ uvedl. „Soupeř líp kombinoval, my měli hodně ztrát a bylo to z naší strany hodně nervózní,“ hněval se zkušený kouč. „A když jsme dali druhý gól, tak místo uklidnění jsme si vstřelili vlastní branku a utkání si tak sami zkomplikovali,“ vrtěl Bílek hlavou.

Fotbalisté Dynama favorita svým výkonem zaskočili, jenže domů jeli s prázdnou. „Pochválím hráče za výkon, ale nepochválím je za výsledek,“ konstatoval po zápase trenér Dynama Marek Nikl, kterého mrzelo, že první gól Plzně padl poté, co Dynamo kopalo roh, od bližší tyče ale domácí zadáci míč odvrátili a rychlý brejk zakončil Květ střelou do odkryté brány. Už předtím roh Dynama málem skončil gólem, když hostům vůbec nevyšel pokus o nacvičený signál. „Chtěli jsme rozehrávat nakrátko, bohužel jsme to nezvládli,“ smutnil Nikl, jedním dechem ale dodal, že přes prohru by noví trenéři od kombinační hry a ofenzivního fotbalu ustupovat nechtěli. „Budeme chtít takto hrát každý zápas. Věříme si na to, i v Plzni jsme to zvládali, bohužel výsledek jsme neuhráli. To není dobré a spokojeni být nemůžeme."

Minimálně bod si za svůj výkon Jihočeši zasloužili, ale ze své územní převahy vytěžili jen jednu branku a k té navíc musel po Čoličově stříleném centru pomoci tečí a vlastňákem plzeňský Jemelka. Příliš střel hostí exbudějovický brankář Staněk chytat nemusel. „Gólů dáváme málo, to je pravda. To byl už na podzim velký problém, nastříleli jsme osmnáct gólů, to je hodně málo,“ vraštil čelo trenér Nikl. „Ale děláme na tom na tréninku a věřím, že se budeme zlepšovat,“ dodal.

Výhru Plzně zařídil Květ, jenž do Plzně přišel z Bohemians. „Odehrál dobrý zápas a splnil přesně to, co od něj očekáváme, tedy dobrá finální fáze,“ vyzdvihl plzeňský trenér Michal Bílek. „Na první gól za Viktorii jsem čekal dost dlouho. Mám radost, že byly góly hned dva a vítězné,“ zářil Roman Květ.

Jeho vítězné trefě, jak Deník jižní Čechy už v pondělníku uvedl, předcházel ostrý zákrok Mosquery rukou do Čoličova obličeje, po němž bek Dynama zůstal ležet na zemi u brankové čáry, takže se při Květově gólu i možný ofsajd rušil. „Byl to zcela jasný faul,“ hodnotil Mosquerův úder Benjamin Čolič, jenž měl výhrady ještě k dalšímu (ne)verdiktu sudího Petříka: „Dokonce i protihráč přiznal, že na Matouška byla jasná penalta,“ krčil rameny Čolič.

Ale na tom, že Dynamo ani počtvrté v řadě nebodovalo, se nic měnit nebude. A protože Pardubice, Zlín i Jablonec vyhrály, odstup Dynama od poslední příčky se ztenčil na čtyři body a v neděli doma s Bohemkou půjde o hodně!

KLUB SE DISTANCUJE

Příznivci Dynama, kteří jeli na duel do Plzně, cestou poškodili pyrotechnikou vagon vlaku a ve Strakonicích z nich tři desítky policisté zadrželi.Klub vydal následující prohlášení: „SK Dynamo ČB se distancuje od chování skupiny fanoušků, jež neorganizovaně bez podpory klubu jela vlakem na duel do Plzně, poničila vagon Českých drah a byla zadržena policejními složkami. Chování těchto jedinců není v souladu s hodnotami Dynama a nemá v žádném případě místo na našem stadionu. Náš klub v hledišti potřebuje za současné situace tu nejlepší možnou podporu a doufá, že fanoušci svým dílem přispějí k lepším výkonům, vý᠆sledkům a vzestupu tabulkou."