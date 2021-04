Před nedělním ligovým zápasem Dynama v Plzni Vojtěch Vorel odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.

Do Dynama jste loni v létě jistě přicházel s nějakými představami, daří se vám je naplnit?

Sezona ještě neskončila, nicméně mám radost, že po tom začátku, který úplně ideální z naší strany nebyl a bodově se nám příliš nedařilo, jsme se jako tým pak zvedli a posunuli se v tabulce víc nahoru. To je to nejdůležitější.

Jak se váš příchod do jihočeské metropole rodil?

Já byl s Dynamem v kontaktu už delší dobu a v přestupovém okně jsme s panem Vozábalem komunikovali. Loni v létě se do toho vložil i Jarda Drobný a hlavně mě tady chtěl i trenér, a proto jsem se rozhodl do Budějovic jít. A zatím toho rozhodně nelituji.

Dle klubového webu sice jste v Dynamu na hostování, smlouvu ale prý máte až do roku 2023. Je tam i opce?

Přesně tak, je to tříleté hostování s opcí a je tam i částka, za kterou by mě Dynamo po těch třech letech mělo koupit. Jsou tam ještě nějaká ustanovení, ale na to já nekoukám, já se chystám vždycky na nejbližší zápas a na tuto sezonu. Co bude dál, to mě teď nezajímá.

V minulém kole první ligy proti Spartě jste jako její hráč chytat nemohl, hodně vás to mrzelo?

Byly to takové poněkud smíšené pocity, já jsem rád za každou šanci, kterou dostanu. Ať už je to se Spartou, či v jiném zápase. Jako hráč Sparty proti ní hrát nemohu, tak to prostě funguje.

Ostatně proti Spartě jste si letos zachytal v zimní přípravě, a pokud se nemýlím, vychytal jste nulu!

Je to tak, hráli jsme s ní letos v lednu a pro mě to bylo poprvé, kdy jsem proti Spartě nastupoval. Bylo to pro mě určitě hodně zajímavé, protože skoro všechny kluky jsem znal, trenéry i maséry zrovna tak. Navíc ten zápas se nám i povedl, vyhráli jsme 1:0 a já k tomu ještě chytil i penaltu. Byla to jen příprava, ale samozřejmě i tak jsem měl radost.

Jak jste řekl, byla to jen příprava, nicméně vyhrát na Spartě, to se vždycky cení, ne?

Samozřejmě, navíc já si myslím, že nám to vítězství pomohlo i psychicky, protože i v lize se nám vstup do letošního roku vydařil a my v šesti zápasech v řadě v lize neprohráli. Sparta je velkoklub a to, že jsme s ní, byť jenom v přípravě, na jejím hřišti vyhráli, nás pak hnalo v těch prvních zápasech dopředu. Víc jsme si věřili.

Vy osobně jste k té výhře na Spartě hodně pomohl, protože jste chytil penaltu.

To je pravda, kopal ji Libor Kozák a já ji vyrazil, ale tak blbě, že on měl šanci to dorazit, ale na zemi mě trefil. Chytit penaltu, to je vždy i štěstí, ale chytit ji proti Spartě, to člověka potěší. Navíc na Strahově, kde já vlastně prožil největší část ze své zatím nedlouhé fotbalové kariéry.

V Dynamu spíš kryjete záda Jaroslavu Drobnému, přesto jste stihl v lize třikrát vychytat nulu. Těší vás to?

Určitě z toho mám velkou radost, navíc v Olomouci jsem jediný gól dostal z penalty. A naopak proti Teplicím tady jsem Řezníčkovi penaltu chytil. Z té své statistiky tudíž mám zatím radost, hlavní ale je, že se daří týmu. Teď jsme sice párkrát nevyhráli, ale bodů máme dost. To mě těší, ale nesmíme se tím uspokojit. Pořád totiž ještě můžeme v tabulce skončit hodně vysoko a za tím musíme jít.

Nulu jste držel i v poháru v Liberci, tam jste ale po Nečasově faulu musel střídat a v televizi ten Nečasův zákrok vypadal vskutku hodně škaredě.

To máte pravdu, v televizi to vypadalo hrozně, já to od známých dostával i na telefonu. To zranění ale zaplaťpánbůh až tak vážné nebylo a v této době už jsem zdravotně oukej a na další zápasy připravený. Už ve Zlíně, ač jsem toho předtím moc nenatrénoval, jsem byl připraven na lavici.

Krátce poté, co jste v Liberci opouštěl hřiště na nosítkách, ještě daleko hůř než vy dopadl slávista Kolář po podobně nevybíravém zákroku v Glasgowě. Pokud jste to viděl v televizi, nezatrnulo vám?

Viděl jsem to, s Ondrou Kolářem se znám a dobře mi v tu chvíli nebylo. Mně takové zákroky přijdou naprosto nesmyslné, strašné a brutální. Přitom to většinou jsou situace, kdy ten útočník nemůže nic získat, ale stejně tam takhle hloupě a nesmyslně jde. Přijde mi to hrozné a určitě se takové zákroky musí mnohem více trestat a zdraví hráčů chránit. Především nás brankářů, protože gólman v takové situaci má oči na balonu a pak dostane takové razítko. Dle mě takové zákroky jsou šílené a nepochopitelné.

Takže raději zpět k lize, kde vy v neděli hrajete v Plzni. A vy jste právě s Plzní debutoval v Dynamu a uhájil jste čisté konto. Brali byste remízu 0:0 i tentokrát?

.My teď nějakou dobu už nevyhráli a do každého zápasu jdeme s cílem zvítězit, ale víme, že v Plzni to bude hodně těžké. O reprezentační pauze jsme však potrénovali, doléčili nějaká zranění a věřím, že i bod se Spartou nás nakopne a že i v Plzni nebudeme bez šancí.