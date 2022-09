„Je to paradox, my však měli doma těžký los,“ připomněl trenér Jozef Weber zápasy se Spartou (0:2), Slováckem (2:2) a Plzní (0:1).

V duelu s Bohemkou v Dolíčku, kde Dynamo vstoupilo do sezony výhrou s Pardubicemi, byli Jihočeši v úvodních dvaceti minutách lepší. Už v 6. minutě měl vyloženou šanci Čmelík, sedm minut nato Škoda hlavou dal na 0:1. „Jsem rád, že jsem to trefil, od Čoly to ale byl opravdu skvělý centr,“ pochválil Michal Škoda obránce Čoliče za ukázkovou asistenci.

„Soupeře jsme asi trošku překvapili rozestavením a dle mě z toho pramenila i první branka. Pak jsme měli další šanci, tu jsme ale nevyužili,“ zmínil trenér Weber ránu Hellebranda nad bránu po Zajícově zpětné nahrávce.

Zatímco kouč Dynama své hráče za aktivní úvod chválil, jeho protějšek Jaroslav Veselý se hněval: „Do zápasu jsme vstoupili velice špatně, první čtvrthodina byla katastrofální. Neběhalo nám to, chyběla energie, byli jsme všude druzí. Nebylo to ono, prohrávali jsme zaslouženě.“

Zhruba od dvacáté minuty se obraz hry začal měnit. „My místo toho, abychom po vedoucím gólu si udrželi aktivitu, jsme udělali pár standardek a dostali jsme soupeře malinko do tlaku,“ připustil trenér Dynama, dle něhož jeho svěřenci ale do přestávky snahu Bohemians o srovnání skóre přečkali a druhou půli začali slušně. „Jenže pak přišel náš tradiční nesmysl,“ připomněl Weber zaváhání Lukáše Havla. „Po gólu na 1:1 se jak hráči Bohemky, tak jejich diváci dostali do varu a my prožívali horké chvilky.“

I díky výborně chytajícímu Martinu Janáčkovi další gól už ale domácí nepřidali. „Byl to těžký zápas, mně ale hodně v první půli pomohl můj zákrok proti Hůlkovi,“ zmínil reflexivní reakci po Hůlkově hlavičce. Další skvělý zákrok vytáhl gólman Dynama dvacet minut před koncem po dělovce Puškáče a po svém sobotním debutu ve střetnutí s Plzní podal i ve svém druhém zápase v lize velice dobrý výkon. „Škoda inkasovaného gólu, ale je to moje první výhra v lize, to je skvělý pocit,“ zářil gólman Dynama.

Klokani se v závěru utkání snažili obrat výsledku završit, vítězný gól ale dali šest minut před koncem Jihočeši.

A vstřelil ho při svém debutu v Dynamu Branislav Sluka, jenž přitom ze Žiliny přišel na jih Čech vlastně jen den před zápasem. „Sledovali jsme ho nějakou dobu a jsme rádi, že jsme ho získali. Absolvoval s námi prakticky jen jeden trénink a administrativně jsme Jeho příchod dodělali až ráno v den zápasu, takže jsme zvažovali, zda ho nasadíme. Zvládl to však výborně,“ vyzdvihl kouč Weber. „Chtěli jsme od něj, ale i od Čmelíka, Škody či Zajíce, aby zabíhali za obranu soupeře. Tím, že tam Sluka běžel, splnil svou povinnost a byl za to odměněn gólem,“ s úsměvem Weber včera pro Deník líčil kuriózní Slukovu trefu.

„Míč po dlouhém odkopu padal z velké výšky do vápna a já tam šel s tím, že chci dát gól. Byl to samozřejmě šťastný gól, já si ten vysoký míč chtěl spíš zpracovat, ale moc Jsem rád, že to nakonec zapadlo za brankáře a že jsem tím svým gólem pomohl týmu k vítězství,“ zářil Branislav Sluka.

V sobotu hraje Dynamo doma s Ml. Boleslaví (16).