Jeho svěřenci sice po druhém inkasovaném gólu soupeře zatlačili, prohru 1:2 už ale neodvrátili. „My pak sice vyvinuli obrovský tlak a měli jsme i hodně šancí, bohužel tu branku jsme nedali,“ mrzelo Horejše. „Naše hra sice špatná nebyla, fotbal se však hraje na góly a na body, ty jsme ale v Teplicích nezískali. Podobně tomu bylo ve většině našich utkání na venkovních hřištích, proto jsme ani jednou venku nezvítězili,“ krčil rameny kouč Dynama.

Dle bodů z domácího hřiště přitom Dynamo patři v lize k nejlepším, doma černobílí ze získaných šestatřiceti bodů jich nahráli třicet! „Doma jsme schopni naše soupeře zatlačit, hrajeme nějakým způsobem, kterým soupeře přehráváme. A taky směrem do té defenzívy jsme poctivější a nedopouštíme se těch zbytečných chyb, za něž nás venku soupeř trestá. To se nám doma nestává. A pokud se nám to třeba i přihodí, tak máme sílu výsledek otočit a ty šance, které máme, dokážeme proměnit. Venku ale ty šance prostě využít nezvládáme. Tak tomu bylo i tentokráte v Teplicích, tam jsme ty šance měli taky, bohužel jsme je nedali,“ snažil se Horejš vysvětlit, proč zápasy jeho týmu doma a venku se liší je jako den a noc…

Šanci v Teplicích dostal od začátku mladý Hellebrand a zahrál výborně! „My víme, co Patrik umí, a proto jsme mu prostor dali. A souhlasím, že odehrál dobré utkání. Ale to se týká i dalších hráčů, jak už jsem říkal, my jsme v Teplicích herně nezklamali, jenže nás sráží situace, které prostě musíme řešit jinak,“ zdůraznil David Horejš.

Výkon Dynama ocenil i soupeř. „Jsem rád, že po inkasovaném gólu jsme dokázali duel otočit. Ke konci to ale bylo o morálu a trochu také o štěstí,“ uznal teplický trenér Jiří Jarošík. „Je to pro nás hrozně důležitá výhra. Jak jsme klukům vynadali za prohru s Pardubicemi, proti kterým nám chyběla bojovnost a přístup, tentokrát je musím pochválit,“ řekl Jarošík na pozápasové tiskovce.

Zbytečná prohra v Teplicích nic nezměnila na tom, že Dynamo má za sebou velice úspěšnou sezonu, v níž až do konce základní části usilovalo o účast v elitní skupině.

Už tuto neděli fotbalisty Dynama čeká od 16 hodin na Střeleckém ostrově úvodní zápas s Ml. Boleslaví v semifinále o 7. až 10. místo a lístky za 200 Kč (děti 7 – 15 let 100 Kč a do 6 let zdarma), lze kupovat online na ticketlive.cz.

Ve II. lize se Táborsko už v sobotu utká v Brně s Líšní (17).

Ve III. lize FC Písek hraje už v pátek večer, kdy se doma utká od 19 hodin s Hostouní.

CO BUDE DÁL, HOREJŠ TEĎ NEŘEŠÍ

David Horejš má 17. května sice své teprve 45. narozeniny, přesto je po pardubickém Krejčím u jednoho týmu v lize nejdéle sloužícím trenérem. Fotbalisty Dynama totiž vede už od roku 2015!

V poslední době se ale vyrojila spousta spekulací, že po sezoně v Dynamu skončí. „Tak co, trenére, jak to je?“ zeptali jsme se. „Teď chci sezonu dokončit, co bude dál, teď neřeším,“ mávl odmítavě rukou. „Mám-li se ale za svým působením v roli trenéra tady ohlídnout, byly to dobré roky. Kdyby mi někdo, když jsme postupovali do ligy, tehdy řekl, že tři roky budeme předvádět takový fotbal, jaký jsme předváděli, asi bych mu nevěřil. Byl jsem rád, že jsem tu možnost jako trenér tady dostal a myslím, že jsem svou prací splnil, co se ode mě čekalo. „Možné ale je, že po sezoně skončím, novou nabídku jsem nedostal, a tak uvidíme, co bude,“ pokrčil rameny.

„Ale jak jsem už řekl, víc se vyjadřovat k tomu nebudu, teď nás ještě čekají další zápasy v ligové nadstavbě a jen na ně se teď chceme soustředit,“ uzavřel rezolutně.