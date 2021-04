Do zápasu Jihočeši šli s cílem zlomit černou sérii osmi ligových utkání bez výhry a domácí trenéři tudíž sáhli ke změnám (šanci proti obvyklé sestavě dostali Vorel, Havel, Valenta a Vais). „Ještě před dvěma měsíci jsme atakovali páté místo, nyní jsme se výrazně propadli. Nejde nám to, musíme se znovu nastartovat a zvednout se,“ burcoval sebe i své spoluhráče obránce Benjamin Čolič.

Uspět ale chtěla i Olomouc, která naposledy na jihu Čech vyhrála před deseti lety, tentokráte si však Hanáci zřejmě věří: „Sigma jede dobýt České Budějovice,“ tímto titulkem uvedl totiž své předzápasové prognózy klubový web.

Jihočeši do zápasu vletěli jako velká voda – už po pár vteřinách kopal Čolič první roh, vzápětí druhý a po Havlově hlavičce Valenta balon na dvakrát dotlačil za záda gólmana Macíka – 1:0.

Další velkou šanci měli Jihočeši v 9. minutě po spolupráci Brandnera a Mészárose ale Vais překopl Krátce nato už však po Čoličově rohu mířil Havel hlavou přesně – 2:0.

Hosty dva rychlé góly očividně vyvedly z konceptu a prvně vážněji zahrozili až ve 32. minutě, kdy si na střílený Látalův přízemní cntr naběhl Chytil, jehož ránu ale domácí zadáci zblokovali na roh.

Trenér Látal do druhé půle poslal dva čerstvé hráče Šípa a Zifčáka, domácí šli do druhé dějství ve stejném složení.

Hráči Olomouce po změně stran zvýšili aktivitu a domácí obrana začala mít problémy. A v 59. minutě měla Olomouc obrovskou šanci se vrátit do zápasu: Houska vysunul Šípa, jehož brejk ale Vorel skvěle kryl.

Co se nepovedla Šípovi, to měl krátce nato možnost napravit Gonzáles, jenž po zásahu VAR kopal penaltu za Javorkovu ruku ve vápně a tu v 63. minutě také bezpečně proměnil – 2:1. A čtyři minuty nato měli hosté stoprocentní příležitost srovnat skóre, když po Látalově centru pálil Chytil, jeho střelu k tyči ale brankář Vorel fantastickým zákrokem vyškrábl. Hosté pak vše vsadili na jednu karftu, za Beneše přišel na hřiště Daněk a bylo to pro hosty šťastně střídání, protože právě on po Poulolově hlavičce do břevna dorazil míč do sítě na konečných 2:2.

Dynamo ČB - Olomouc 2:2 (2:0) - Branky: 2. Valenta, 11. Havel – 63. Gonzales (11), 79. Daněk. ŽK: Javorek, Mészáros, Mršič. Bez diváků. Rozhodčí: Franěk – Váňa, Vaňkát.

Dynamo: Vorel – Čolič, Havel, Králik, Novák – Valenta (84. Havelka), Javorek – Mészáros (82. Diop), Vais, Mršič – Brandner. Olomouc: Macík – Látal, Beneš (71. Daněk), Poulolo, Zmrzlý (46. Šíp) – Sladký, Houska, Breite, Gonzáles – Slaměna (46. Zifčák) – Chytil (84. Štěrba).