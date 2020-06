Fotbalisté českobudějovického Dynama prohráli v neděli v posledním kole základní části I. ligy v Opavě 2:0, kde dohrávali jen v devíti. Sen o účasti v první šestce se jim tak rozplynul.

Filip Souček dal vítězný gól Opavy v zápase s Dynamem (2:0), na snímku ho stíhá Patrik Brandner. | Foto: Deník/ Petr Widenka

Domácí do boje o záchranu šli s novou trenérskou dvojicí Kováč – Skácel. „Kluci makají, tréninková morálka je skvělá. Víme, o co se hraje. Uděláme vše pro to, abychom černou sérii šesti zápasů bez výhry zlomili,“ podtrhl Radoslav Kováč. „Budeme hrát tak, abychom brali tři body. Týmu věřím, určitě má na to, aby uspěl,“ nepochyboval nový opavský trenér.