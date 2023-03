Po senzační výhře 1:0 nad pražskou Slavií, které v lize předcházela remíza 2:2 v Mladé Boleslavi a vítězství 1:0 nad Bohemkou, navíc i postup přes Brno do pohárového semifinále, chtěli fotbalisté Dynama bodovat také v Olomouci. Tam však tvrdě narazili a podlehli hladce 0:3.

První gól olomoucké Sigmy v zápase s Dynamem vstřelil Jan Vodháněl, jehož střelu se na snímku snaží zblokovat Martin Sladký. | Foto: Foto/ Olomoucký deník

Olomoucká Sigma v zápase byla od začátku lepší, skoro hodinu ale Jihočeši i díky výborně chytajícímu Šípošovi drželi čisté konto. „O gól jsme si ale koledovali už v první půli,“ uznal záložník Patrik Čavoš, góly nicméně hosté dostali až po půli, kdy byl po střetu s Vodhánělem vyloučen Lukáš Čmelík. Ten do hry přitom přišel jen deset minut předtím. Poté, co byl Slámou faulován, dal v následné strkanici lehký políček Vodhánělovi, jenž padl na zem jako podťatý a sudí Radina ukázal slovenskému křídelníku červenou kartu. „Dal mi do facku, tak jsem padnul, nemám potřebu nic přihrávat,“ namítal Jan Vodháněl, jenž se záhy dal zdravotně do kupy a dvěma góly během pěti minut zápas prakticky rozhodl.

Vodháněl zdravotní újmu sice zřejmě přihrál, to ale nic nemění na tom, že od Čmelíka šlo o velkou hloupost. „Byl tam odpískaný faul pro nás, takže od něj to byl obrovský nesmysl,“ vrtěl hlavou trenér Dynama Marek Nikl. „My se po půli dostávali do zápasu a tohle nás úplně potopilo,“ litoval hostující bek Martin Sladký. „To vyloučení bylo zásadním zlomem v zápase,“ usoudil kouč Sigmy Václav Jílek, dle něhož se pak Jihočeši i v oslabení snažili dál hrát otevřenou partii. „Což nám vyhovovalo a měli jsme pak hodně dalších brankových příležitostí,“ dodal Jílek.

Olomouci chyběl pro karty důležitý útočník Chytil, navíc už v úvodní čtvrthodině zápasu odstoupil ze hry stoper Vít Beneš, kterého ve vzdušném souboji trefil hlavou českobudějovický útočník Adediran (pro zkušeného olomouckého beka sezona zřejmě skončila, údajně utrpěl zlomeninu klíční kosti).

Za Beneše naskočil na post stopera univerzální záložník Lukáš Greššák. „Chtěli jsme do hry dostat hráče s větší rychlostí směrem k vlastní brance, protože Zajíc i Adediran jsou hodně rychlí a siloví. Greššák to zvládl velmi dobře až na dvě situace, kde byla taková až ležérnost, což k Lukášovi ale tak nějak patří. Hlavně ve druhém poločase však hrál velmi dobře,“ vyzdvihl trenér Jílek.

Před týdnem v zápase Dynama se Slavií dostali čtvrté žluté karty Králik a Čolič, jejichž absence na Hané v defenzivní činnosti byla znát a Šípoš v brance byl od začátku v jednom ohni. „První poločas nám absolutně nevyšel, jen díky štěstí jsme udrželi remízový stav. Druhou půli jsme začali lépe, ale pak přišlo vyloučení a v oslabení jsme bezgólový stav neudrželi, ale chtěli jsme dál být aktivní a hráli jsme na riziko,“ konstatoval trenér Marek Nikl a doplnil, že Sigma podala velmi dobrý výkon a zvítězila po zásluze. „My nedokázali uhrát souboje, všude jsme byli pozdě. Nevím, jestli si kluci mysleli, že to po výhře nad Slavií půjde samo,“ kabonil se budějovický kouč.

„Vyšetřování skončilo, zapomeňte!“, tak se jmenoval známý thriller ze sedmdesátých let. „Utkání v Olomouci skončilo, zapomeňte!“ dalo by se parafrázovat. Utkání na Hané se sice fotbalistům Dynama nepovedlo, teď je ale čekají důležité zápasy, které hodně napoví o konečné podobě tabulky: v sobotu hrají černobílí doma s Baníkem, který je o stupínek výš jen o skóre, týden nato jede Dynamo na hřiště předposledního Zlína a v dalším kole doma hostí Teplice (14. v tabulce).