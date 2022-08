Za Slovácko v neděli v Č. Budějovicích může nastoupit i Ondřej Mihálik, jenž v minulé sezoně v Dynamu hostoval z Plzně, odkud těsně před začátkem ligy přestoupil do Slovácka. „Už s námi trénuje. Je to hráč, jakého potřebujeme. Zaplaťpánbůh za to, že tady je. Škoda že nepřišel dřív,“ uvedl trenér Slovácka pro web sport.cz.

Před týdnem proti Spartě debutoval v dresu Dynama 26letý záložník Lukáš Čmelík, byť z Karviné přišel jen pár dní před zápasem. „Odvedl velmi slušný výkon a mohl dát i vyrovnávací gól,“ zmínil trenér Jozef Weber Čmelíkovu tyčku. „Chyběla mu trošku vyhranost a takové větší soužití s mužstvem. Ale na marodce je Mršič, tak jsem rád, že přišel a že rozšířil konkurenci na krajích,“ vyzdvihl trenér Dynama, jenž bude v neděli nadále postrádat útočníka Tomáše Zajíce (ten se po zranění má zapojit do tréninku až po neděli).

Minule na svém hřišti Dynamo v zápase se Slováckem otočilo ve strhující poslední čtvrthodině i v deseti z 0:2 na 3:2 a s cílem získat doma tři body půjde i do nedělního utkání. „Z domácího hřiště chceme stejně jako v minulé sezoně udělat pevnost,“ řekl v rozhovoru na této stránce záložník Jakub Hora.

Ve II. lize Táborsko po remízách v Příbrami a s béčkem Slavie se v sobotu dopoledne od 10.15 hodin utká v Drnovicích s Vyškovem, který . má po dvou kolech čtyři body za výhru s Chrudimí 3:0 a remízu 1:1 v Praze se Spartou B.

V ČFL duel Písek – Zbuzany se hrál v pátek večer, béčko Dynama hraje v Hostouni v sobotu (10.30).