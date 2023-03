Ke klíčovým hráčům Dynama ve vítězném duelu se Slavií (1:0) patřil zkušený dvaatřicetiletý záložník Jakub Hora, jenž začínal s fotbalem v Mostě, ale právě v dresu Slavie v roce 2010 v zápase s Bohemkou debutoval v I. lize. V Dynamu byl dvakrát na hostování a od léta 2021 hájí barvy Dynama teď zase znovu.

Jakub Hora na snímku ze zápasu Dynama se Slavií Praha zcela vlevo sleduje souboj Lukáše Skovajsy s hostujícím Christosem Zafeirisem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Slavia přijížděla jako velký favorit, vy jste ji ale dokázali porazit. Jak se ta vaše senzační výhra rodila?

My věděli, že nás čeká velice náročný zápas, a to se potvrdilo. V první půli to asi pro diváka nebyl příliš koukatelný fotbal, ale pro nás by i bezbranková remíza byla úspěchem. Že jsme nakonec získali tři body, to je skvělé!

Že jste ty tři body uhráli, na tom máte i vy osobně velký podíl, Adediran vítězný gól dal po vaší ideální nahrávce. Věřil jste si, že ho na tu dálku najdete tak přesně?

Mám-li být upřímný, spíše to ode mě byl takový odkop, ale cílený, neboť Quadri tyto náběhy má, je rychlý a navíc zřejmě taky naštěstí čekal, že to tam může jít. Převzal si to perfektně a potom to zakončil, jak to zakončil… Prostě klobouk dolů!

Slavii jste porazili, ale taky se na vaši hru hezky dívalo.

Trenéři nám od začátku, co přišli, se snaží nám dát nějakou tvář. Nám docela dlouho trvalo, než jsme to pochopili. A zdaleka ještě nemáme vyhráno, ale asi se na to opravdu už dá koukat…

Vyřadili jste Brno v poháru a v lize jste tří kola v řadě neprohráli a získali sedm bodů. Udržíte sérii i v Olomouci?

Bude to hodně těžké, my ale chceme všude vyhrát!