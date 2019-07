„Vyhráli jsme po zásluze, hráče Slovácka jsme do větší šance prakticky nepustili,“ pochvaloval si trenér David Horejš. Pro Dynamo to navíc byla nad Slováckem první výhra od roku 2007.

Ty tři body vás poté, co jste do ligy vstoupili bolestnou porážkou s Opavou, určitě těší o to víc. Je to tak?

Samozřejmě jsme rádi, že prohru s Opavou, která nás hodně mrzela, odčinili hned v dalším kole. Zápas jsme si už v pondělí rozebrali a těší nás, že si to kluci vzali k srdci a na Slovácku už se vyvarovali chyb, jichž se s Opavou dopouštěli. Výkon, jaký jsme na Slovácku podali, měl ligové parametry a ty tři body byly pro hráče odměnou, vyhráli jsme po zásluze.

Fotbalisté Slovácka po výhře na Spartě byli velkým favoritem, ale zdálo se, že je máte dokonale přečtené.

Věděli jsme, že Slovácko to má založené na jednoduché rozehrávce a že když jejich stopery dostaneme pod tlak, že budou muset hrát dlouhé míče, a protože nemají útočníky vysoké, vpředu jsou Petržela a Navrátil, při nakopávaných balonech bychom si měli poradit. To se potvrdilo a my Slovácko prakticky do žádné větší šance nepustili. Navíc i naše hra směrem dopředu byla kvalitnější než proti Opavě a naše akce byly hodně nebezpečné. A protože jsme vstřelili i dva góly, vezli jsme si zákonitě tři body.

Je možné, že vás Slovácko po výhře na Spartě podcenilo?

To je otázka spíš na jeho trenéry, to si musí vyhodnotit oni. My se soustředili sami na sebe a udělali jsme i dvě menší změny v sestavě, protože jsme vsadili na dobrou organizaci hry a v tom nám pomohl Jirka Kulhánek, jenž na pozici šestky podal velice dobrý výkon jak dozadu, tak i dopředu. Dobře spolupracoval s Havelkou, oba se nebáli vzít na sebe tu odpovědnost i při rozehře. Řekl bych, že obě změny v sestavě se povedly.

Druhou změnou v základu oproti zápasu s Opavou byl Ivan Schranz, jenž naskočil po zranění. Nebylo u něj to tréninkové manko trošku znát?

Pracoval na velkém prostoru a odvedl hlavně v napadání dobrou práci. To od krajních hráčů chceme, ale byli bychom rádi, kdyby se dostával víc i do zakončení. Měl i jednu šanci, bohužel si šlápl na míč. Ke konci mu už docházely síly a bylo vidět, že ještě nemá natrénováno.

Vítězný gól dal Provod, jemuž míč na hlavu posadil Čolič. To je nějaká specialita Dynama? Byl to totiž gól jako přes kopírák těch, které dal ve druhé lize Ledecký po centrech Jirky Kladrubského od pravé lajny. Dokonce si Čolič i míč zasekl na levačku, jak to Kladry často dělal…

My Čoliče chtěli, protože jsme věděli, že fotbalově je na tom dobře, že má výbornou kopací techniku a fantastický centr. Zaměřili jsme se u něj spíše na taktickou stránku, tam to trošku haprovalo, ale obě první utkání odehrál standardně. Vedle asistence u prvního gólu šly od něj ještě dva gólové centry, které jsme nevyužili. Já si ale i tak myslím, že Benjamin ještě má na víc. Od krajních beků ale chceme, aby hráli vysoko, a to Čolič i na druhé straně Jirka Kladrubský plní. Byť od Kladryho z jeho strany tentokráte tolik centrů nešlo, nicméně to on sám ví taky.

Slovácko předtím na Letné vedle dvou gólů mělo i další šance, vy jste uhájili nulu a do čisté šance soupeře nepustili. Dle mě i díky oběma stoperům, kteří hráli výborně a také Staněk za nimi působil suverénním dojmem.

Jak jsem říkal, my se celý týden připravovali na to, že musíme vyjít z dobré organizace hry, že musíme hřiště zkracovat, což se nám dařilo. S tím, že oba stopeři odehráli zápas určitě líp než s Opavou a že Pavel Novák i Lukáš Havel podali velice dobrý výkon, stejně jako Jindra Staněk, souhlasím. Ocenit ale zaslouží celý tým, protože my tu obranu vysunuli hodně dopředu a fungovat to začalo už vpředu od Davida Ledeckého. Hráči Slovácka se do nás nemohli dostat a museli nakopávat dlouhé balony, které si Novák s Havlem sbírali, v tom jsou oba silní.

Teď ale jak je, tak i ostatní hráče čeká ještě náročnější prověrka – v pondělí hrajete doma se Spartou!

Toho si jsme vědomi, navíc nebudou moci hrát Havelka, Kulhánek a Mustedanagič, kteří jsou u nás hostování právě ze Sparty. Je to ztráta, ale dostanou šanci další hráči z kádru a věřím, že se s tím poperou.

Jak jste uvedl na tiskovce po zápase se Slováckem, třeba už byste mohli mít k dispozici i Tomáše Sivoka?

Se Sivim jsme předběžně domluveni a chtěli bychom, aby mohl co nejdříve naskočit, avšak na Spartu to podle mě asi ještě nebude a zda to bude týden nato s Jabloncem, či ještě později, záleží na něm. My se teď zaměříme na Spartu a s těmi třemi body ze Slovácka, jichž si moc vážíme, se klukům do zápasu určitě půjde líp. Všichni se moc těšíme a chtěli bychom divákům nabídnout kvalitní podívanou.