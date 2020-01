Hráče po zápase tudíž nijak nešetřil. „Řekl jsem jim, že nám trvalo strašně dlouho, než jsme si fanoušky svojí hrou a svojí poctivostí získali, a teď to dokážeme v jednom zápase všechno zahodit. Řekl jsem jim, že takovou hrou, kterou proti Žižkovu předváděli, se v žádném případě prezentovat nesmíme. Tam totiž nebylo vůbec nic, chyběl mi jakýkoli zápal do hry, chybělo mi tam i nasazení. Samozřejmě tam nebyla ani potřebná kvalita, s tím jsme však tak trošku počítali, protože jsme hodně trénovali. Ani to ovšem nemůže být žádnou omluvou, sedm gólů prostě nemůžeme dostat,“ to velké zklamání z trenéra Dynama ani s odstupem času očividně ještě nevyprchalo.

Nicméně příprava pokračuje dál a už v sobotu na fotbalisty Dynama čeká ještě náročnější prověrka na Strahově proti Spartě. „Za nepovedeným zápasem se Žižkovem je třeba udělat tlustou čáru. Vše jsme si vyhodnotili, hráči dostali zpětnou vazbu u videa a já pevně věřím, že nic takového už se nebude opakovat,“ poznamenal Horejš.

Dle něj za nevydařeným vstupem jeho týmu do přípravy byly i objektivní příčiny. „Vymlouvat se na to nemůžeme, ale v sestavě oproti ligovým zápasům přece jen bylo hodně změn a byli tam i kluci, kteří s námi nejsou tolik sžití. Navíc jsme v prvním týdnu přípravy, byť se na to nechci vymlouvat, skutečně hodně trénovali Tak jsme si to ale rozvrhli a prvních čtrnáct dní prostě chceme kondičně pracovat tak, abychom byli na ligové jaro připraveni neméně dobře, jako tomu bylo v podzimní části sezony. Naše hra je na tom založená, něco prostě musíme naběhat,“ krčil rameny kouč Dynama a upozornil, že ligový nováček nemá v současné době kádr tak široký, aby při zápase trenéři mohli hráče rozdělit na dvě půlky. „Někteří kluci tudíž museli hrát celých devadesát minut, což se zřejmě na naší hře také podepsalo. Což ale na druhou stranu vůbec nic nemění na tom, že přístup k zápasu musí i v přípravě být úplně jiný,“ zdůraznil Horejš.

Přes veškeré kritické výhrady a výtky, které si fotbalisté Dynama po výprasku od Žižkova vyposlechli, k žádným zásahům do hráčského kádru nedošlo. „Po jednom zápase nechceme nikoho zatracovat. Na druhou stranu je zřejmé a já to taky klukům jasně řekl, že každý z nich se o tu svou šanci musí poprat,“ podtrhl Horejš. „Jak říkám, dělat závěry z jednoho nepovedeného utkání nejde, ale kdyby se to mělo opakovat, dopad by to samozřejmě mělo,“ zvedl varovně prst.

V týdnu přišel do Dynama na zkoušku slovenský záložník Karol Mészáros, jenž získal s bratislavským Slovanem slovenský titul a před příchodem do Č. Budějovic hrál maďarskou ligu. „Potřebujeme mužstvo posílit. Pokud chceme navázat na mimořádně vydařený podzim, měli by za ty čtyři hráče, kteří v zimě odešli, tři čtyři hráči přijít. Máme úzký kádr a já věřím, že ty kluky, co jsme si vyhlédli, se nám podaří přivést,“ uzavřel David Horejš.

V dalším přípravném zápase hraje Dynamo v sobotu na Strahově se Spartou (11).