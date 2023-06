To se nečekalo, Jihočech David Horejš po neúspěchu v Jablonci skončil

Z jabloneckého pohledu to byla hrůzostrašná sezona. Klubu se nedařilo, v závěru základní části vypadl ze skupiny o umístění. Velmi hořkou pilulku musel spolknout trenér David Horejš v "jeho" Budějovicích. Prohra 1:5 prakticky rozhodla o sešupu Jablonce do skupiny o záchranu. Vedení klubu došla trpělivost a odnesl to právě Jihočech. Trenér David Horejš.

Trenér David Horejš končí v Jablonci | Video: Deník/ Kamil Jáša

Kanonýr Deníku Na podzim jsem se vykoupil, teď již asi ne, směje se kanonýr Josef Šourek /KANONÝR DENÍKU/ Další velmi slušný brankový víkend přinesli fotbaloví kanonýři na… Přečíst článek > Ta zpráva zaujme všechny fanoušky fotbalu v Jihočeském kraji. Na Střelnici v Jablonci končí po jednom roce kouč David Horejš, jeho angažmá se v Jablonci vůbec nepovedlo. Korunovaly to špatné výkony v závěru sezony, ten nejhorší ale Jablonečtí předvedli v Českých Budějovicích, kde "nafasovali" nepopulárního bůra. Na Střelnici se rozhodli, že trenéra, který k nim přišel ze Střeleckého ostrova, už nechtějí… Horejš v Jablonci končí. Smlouva zůstane nenaplněna, Jihočech na severu, na stadionu, odkud je krásně vidět Ještěd, pokračovat nebude. Jablonec obsadil v lize konečné třinácté místo. Klubový web oznámil jasně a výstižně: "Trenér David Horejš se svými asistenty již nebude pokračovat v Jablonci. Rozhodlo o tom vedení klubu na svém pondělním zasedání, kdy byl realizační tým odvolán. Trenér David Horejš spolu se svým realizačním týmem již nebude pokračovat v FK Jablonec. Vedení klubu rozhodlo o odvolání hlavního trenéra Davida Horejše a jeho realizačního týmu. Důvodem jsou neuspokojivé výkony a výsledky v sezóně 2022/2023. Jméno nového hlavního trenéra a asistentů oznámíme v nejbližších dnech. Trenérům děkujeme za působení v Jablonci a přejeme hodně štěstí v dalším angažmá."

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu