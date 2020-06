Do Dynama přišel devatenáctiletý mladík Pavel Šulc na hostování v zimě z plzeňské Viktorie, na podzim ale hostoval v Opavě, kde odehrál patnáct prvoligových utkání.

Svůj nesporný talent prokazuje i na jihu Čech. V minulém kole v neděli v Praze proti Bohemians perfektně nahrál na druhý gól Táborskému, ve středu proti Olomouci vybojoval míč, potáhl ho po vápně a ideálně uvolnil Patrika Čavoše, jenž dal zlomový vedoucí gól Dynama.

„Nahrál i na druhý gól a chyběla tomu jen ta třešnička,“ zmínil trenér David Horejš velký Šulcův brejk v nastavení. „Je škoda, že to nezakončil gólem, i tak ale potvrdil, že má obrovský potenciá a věřím, že půjde ještě dál nahoru,“ dodal kouč Dynama. Před nedělním zápasem Dynama v Karviné (15) Pavel Šulc odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.

Na Bohemce jste díky vaší asistenci dali gól, prohru ale neodvrátili. Měl jste tudíž ze své gólové nahrávky Patriku Čavošovi teď větší radost?

Byla to nahrávka na vítězný gól, takže teď určitě měl větší cenu. Minulý zápas už to byla jen úprava skóre. Ten gól padl až v samém závěru a nebyl už na nic čas. Možná, kdyby ten gól přišel dřív, by᠆chom s tím i na Bohemce mohli ještě něco udělat.

Viděl jste Čavoše, jak si nabíhá? Křikl si na vás, či jste reagoval jen na jeho pohyb?

Já byl s míčem jen kousek od vápna a přemýšlel jsem, že zkusím vystřelit. Pak jsem ale zvedl hlavu a viděl Čávu samotného, tak jsem to tam zkusil dát a naštěstí se mi to podařilo na něj mezi dvěma beky hostí prostrčit. Čáva už to potom jen skvěle uklidil.

Fanoušci vás zvolili mužem zápasu a trenér vyzdvihl, že jste asistoval u obou gólů. Nemrzí vás ale , že jste na konci svůj velký sólový únik nekorunoval i gólem?

Když já vlastně do poslední chvíle nevěděl, co budu chtít v koncovce udělat…

Vaši střelu brankář vystihl, nechtělo to spíše kličku?

Já na to koukal i teď ráno a nevím, jestli by se mi klička povedla, protože Breite celou tu dobu byl za mnou a třeba by mi při kličce míč ukopl. Já trefil brankáře do ruky, kdyby to šlo jen o centimetr doprava, třeba by to byl gól.

Ač jste celých těch padesát metrů běžel s míčem u nohy, Breite i bez míče vás stíhal marně. Se svou rychlostí asi velké potíže nemáte…

Dá se říct, že ani moc ne… (úsměv) Ale hlavně, když člověk běží sám na brankáře, zřejmě se snaží utíkat, co to dá, zatímco do obrany se mu tolik nechce… (úsměv)

V Opavě jste na podzim měl pevné místo v základní sestavě, v Dynamu jste od začátku hrál podruhé. Jak své angažmá tady vidíte?

To je na trenérovi, já si ale rozhodně nemyslím, že bych tady dostával málo šancí. Já naskočil do každého zápasu, ať proti Ostravě tady, tak ve Zlíně, kde jsem tam šel na dvacet minut, podobně jako proti Mladé Boleslavi. To, že jsem nechodil od začátku, jsem chápal. byl jsem tady nový a kluci byli rozjetí a po podzimu byli v tabulce hodně nahoře.

Vy jste i jaro rozjeli výborně, avšak před zápasem s Olomoucí jste čtyřikrát v řadě nebodovali. Nemělo to na mužstvo už nějaký psychický dopad?

Na to, abychom se v prohře nějak babrali, ani není moc času, hraje se teď neděle – středa – neděle. Takže my už vždycky po každém utkání spíše myslíme na další zápas.

Takže teď na Karvinou?

Jistě. Je to pěkná dálka, ale my každý zápas chceme vyhrát. A ten v Karviné taky!