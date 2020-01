V úterý se Pavel Šulc hlásil na tréninku Dynama a ještě předtím odpovídal na dotazy Deníku Jižní Čechy.

Jak došlo k tomu, že jste se přesunul z Plzně do Českých Budějovic?

Volal mi pan Nehoda, že Budějovice mají velký zájem. Potěšilo mě to, nijak dlouho jsem se nerozmýšlel a souhlasil.

Fotbalisté Dynama po podzimu díky sérii osmi zápasů bez porážky skončili v tabulce osmí. Bylo to i pro vás překvapení?

Já s tím počítal, že Budějovice budou hrát vysoko, protože už ve druhé lize byly fakt suverénní. Mají kvalitní a hodně dobrý kádr, takže pro mě jejich umístění v prostředku tabulky až tak velkým překvapením nebylo.

Nezměnil jste svůj názor hned v prvním kole, když jste se s Opavou v Budějovicích radoval z výhry 1:0?

My tady sice vyhráli, jenže Budějovice nás po většinu zápasu mlely a ještě úplně v poslední vteřině Vilda Fendrich zázračně zachraňoval. Ty tři body jsme brali jako hodně cenné i hodně šťastné. Když to vezmu zpátky, my si tady vyhrát ani moc nezasloužili.

Napadlo vás v tu chvíli, že za půl roku budete zrovna do Dynama přicházet?

To pochopitelně ne, ale na angažmá tady se těším.

Proti Dynamu jste si zahrál i ve druhé lize za Jihlavu, jak na ty zápasy vzpomínáte?

Hrál jsem jeden zápas, a to na jaře v Jihlavě, myslím 1:1. Budějovice už v té době měly z prvního místa postup do ligy jistý, ale pro nás to byl důležitý zápas, pořád jsme ještě baráž neměli jistou. Byl to dobrý zápas a myslím, že Budějovice podržel brankář.

Vám se v Jihlavě docela dařilo, ne?

Spokojenost, odehrál jsem tam za to jaro úplně všechno, včetně té baráže o ligu. Šestnáctkrát devadesát minut.

Jaký post vám nejvíc sedí?

Zřejmě desítka, eventuálně alternativou je křídlo, anebo ještě spíš osmička, což je v té záloze níž. Desítka mi ale asi sedí nejvíc.

S jakým cílem do Dynama přicházíte?

Samozřejmě s tím, abych se prosadil do týmu a odehrál tady co nejvíc zápasů. A taky dal nějaký gól, přidat i nějakou tu asistenci a nasbírat co nejvíc ligových bodů.