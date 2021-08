V prvoligovém Dynamu Č. Budějovice ve funkci sportovního manažera odvolaného Martina Vozábala vystřídal bývalý reprezentant Tomáš Sivok.

Tomáš Sivok | Foto: Deník/Kamil Jáša

S fotbalem Sivok sice začínal v Kamenici nad Lipou, ale ještě jako žák přestoupil do českobudějovického Dynama. V černobílém dresu si Tomáš Sivok odbyl i prvoligový debut, ale už jako devatenáctiletý přestoupil do Sparty Praha a o ligové body poté bojoval i ve špičkových klubech v Itálii, Turecku a Izraeli. Kariéru zakončil opět v Českých Budějovicích, kam se vrátil zpět předloni po návratu Dynama do I. ligy. Ode dneška 37letý Sivok vystřídá ve funkci Martina Vozábala, jenž byl v Dynamu z postu sportovního manažera v tomto týdnu odvolán.