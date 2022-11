A co slíbili, to plnili, body sice nevezli, padli ale se ctí. „Byli jsme víc než důstojným soupeřem, bohužel však odjíždíme bez bodu,“ mrzelo Lercha po prohře 0:1 „Hráče jsme po zápase za výkon pochválili, ani po vyloučení Patrika Čavoše jsme v oslabení Spartu nepustili do většího tlaku a sami se snažili s výsledkem něco udělat,“ dodal a na mysli měl určitě i šanci střídajícího Potočného, jenž v 86. min. střílel sice z úhlu, přesto nebezpečně.