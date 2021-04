Zklamání na Střeleckém ostrově v domácím mužstvu tudíž po zápase zavládlo veliké. „Šli jsme do zápasu s cílem uhrát tři body a tu nepříjemnou sérii zápasů bez vítězství už ukončit. Myslím si, že to na naší hře bylo od začátku i vidět,“ pochvaloval si na pozápasové video tiskovce přístup svých hráčů trenér David Horejš. „V první půli jsme byli jednoznačně lepším mužstvem, hráli jsme velice dobře, vstřelili dva góly a měli tam i další příležitosti, které jsme už bohužel využít nedokázali. Nicméně první půle byla z naší strany skvělá,“ ocenil kouč Dynama.

Zlom dle jeho soudu přišel ve druhém dějství poté, co rozhodčí Franěk odpískal za Javorkovu ruku penaltu a z ní Gonzales snížil na 2:1. „To byl zlomový moment celého zápasu,“ smutnil trenér Horejš, k nařízení pokutového kopu se ale vyjadřovat nechtěl.

„My za stavu 2:1 mohli své vedení zvýšit, bohužel však Matěj Mršič tu svou vyloženou příležitost neproměnil. Prostě i kus štěstí chybělo,“ litoval budějovický kouč.

Při nařízení zmíněné penalty úřadoval VAR s teprve po prozkoumání celé situace u videa rozhodčí Franěk posoudil Javorkovu ruku jako nedovolenou. Jak vždy televizní komentátoři s oblibou říkají, jistě si to obhájí. Stejně, jako by si ale zřejmě obhájil, i kdyby Javorkovu ruku posoudil jako nastřelenou. Že by záložník Dynama prudký kop srazil rukou úmyslně, se ale rozhodně nezdálo…

Ať tak, či onak, obraz hry se po té penaltě změnil. Zatímco v první půli totiž hru jasně ve své moci měli Jihočeši, po proměněné penaltě fotbalisté Olomouce vycítili šanci a obrana Dynama začala mít problémy. „První poločas byl z naší strany nulový, i když jsme se postupem času trošičku zvedli. Prvních pětadvacet minut to na hřišti vypadlo, jako kdybychom ještě byli v autobuse před Budějovicemi. Nebo jako bychom se přijeli na výlet,“ hodnotil první dějství olomoucký trenér Radoslav Látal. „Chyběla agresivita, prohrávali jsme všechny souboje. Měli jsme hráče daleko od sebe, to byl náš největší problém. Spali jsme. Soupeř nás ve všem předběhl,“ zlobil se Látal, jehož tým prohrával v 11. minutě už 0:2. „Nechápu, čím to bylo. Mužstvo na něco chystáme a pak přijde takový kolaps,“ soptil olomoucký kouč.

Látal po přestávce vyměnil Slaměnu a Zmrzlého za Šípa a Zifčáka. „Už ve 25. minutě jsme nachystali dvě střídání. Pak měl Chytil takovou pološanci, začínali jsme trochu hrát, tak jsme si řekli, že počkáme až do půle,“ vysvětloval Látal, jehož svěřenci nakonec vezli z jihu Čech bod za remízu 2:2.

„Nevstoupili jsme do zápasu vůbec dle našich představ. Brzy jsme dostali gól a chvilku poté druhý. Tím se nám rozpadlo vše, s čím jsme do zápasu chtěli vstoupit. Po inkasovaných brankách nám trvalo, než jsme se do toho dostali,“ líčil pro klubový web brankář Matúš Macík, jenž na jihu Čech měl v olomouckém dresu ligovou premiéru. „Druhý poločas byl o něčem jiném. Za druhý poločas jsme si bod zasloužili,“ dodal.

Hosté se skutečně po půli výrazně zlepšili. Do přestávky vážněji Vorlovu branku neohrozili, zato po půli už si domácí brankář na nedostatek práce stěžovat nemohl a mj. zlikvidoval Šípův nájezd a skvělým zákrokem vychytal Chytilovu gólovou střelu.

Trenér David Horejš přesto opakoval, že zlomovým momentem zápasu byl gól na 2:1 z penalty. „Určitě to byl klíčový zlom, jak už jsem však řekl, nechci se k tomu vyjadřovat. Chyběl nám kousíček štěstí a výsledek je pro nás krutý. Já ale tentokráte klukům nemohu nic vytknout. Zápas odpracovali dobře, jen chyběla odměna v podobě tří bodů,“ litoval kouč Dynama.

„My se na Olomouc velice pečlivě připravovali celý týden a na výkonu našich hráčů bylo vidět, jak moc touží tu nepříjemnou sérii nezdarů už zlomit.Udělali pro to maximum a šli tomu naproti. Ta penalta s nimi zamávala, ale myslím si, že to by zamávalo i s mužstvy, která na tom po psychické stránce jsou líp než my,“ mrzelo Horejše.

Dynamo do zápasu proti Olomouci šlo se čtyřmi změnami: v základní sestavě dostali šanci Vorel v brance, Havel ve středu obrany a mladíci Valenta a Vais v záloze. „My si byli vědomi, že musíme na tu nepříjemnou situaci nějakým způsobem zareagovat, sáhnout i do sestavy a dát mužstvu nějaký impuls,“ poznamenal Horejš a dodal, že dle jeho soudu se ty změny povedly: „Jak Lukáš Havel, tak Jonáš Vais a Matěj Valenta podali velice slušné výkony,“ vyzdvihl s tím, že Valenta i Havel navíc dali po gólu a velkou oporou určitě byl brankář Vojtěch Vorel.

„Chtěl bych hráčům za jejich výkony poděkovat. Je to pozitivní a jsem přesvědčen, že nám to může pomoct do další práce,“ uzavřel Horejš.

V dalším kole hostí Dynamo v sobotu Jablonec (14).