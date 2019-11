Fotbalisté Dynama se v úvodním utkání druhé poloviny základní části FORTUNA:LIGY střetnou v neděli na Střeleckém ostrově od 14.30 hodin se Slováckem, kde v prvním vzájemném zápase nečekaně vyhráli 2:0.

Ve šlágru fotbalového víkendu na jihu Čech se Dynamo v I. lize střetne v neděli se Slováckem. Tým jako kapitán povede zkušený Tomáš Sivok. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„Jenže tentokráte to bude úplně jiné utkání!“ podtrhl trenér Dynama David Horejš a připomněl, že k zápasu do Uherského Hradiště jel prvoligový nováček poté, co vstoupil do ligy doma nepříjemnou porážkou 0:1 s Opavou, zatímco Slovácko předtím šokovalo vítězstvím na Letné. „Zřejmě nás hráči Slovácka podcenili, zatímco naši hráči chtěli ten předchozí neúspěch odčinit,“ konstatoval trenér Dynama.