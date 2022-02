Fotbalisté Dynama cenný bod uhráli zcela po zásluze a dá se říct, že k výhře spíš měli blíž než jejich favorizovaný soupeř. „Myslím si, že snad až na prvních deset minut, kdy jsme zbytečně byli trošku pasivní a Sparta nás zatlačila, jsme pak hráli velice dobře, dařilo se nám kompaktně vycházet ze středového bloku a soupeře jsme prakticky do ničeho nepouštěli. Myslím, že jsme si pak ve druhé půli vytvořili dostatek příležitostí, z nichž jsme mohli strhnout výsledek na svou stranu. Bohužel se nám to nepovedlo, přesto jsem plně spokojen s výkonem, který jsme předvedli. Kluci odehráli skutečně hodně dobrý zápas a my byli blízko vítězství. Nicméně i bod s pokorou bereme, proti nám totiž stál soupeř, který má velkou sílu a velkou kvalitu,“ zdůraznil trenér Dynama.

V zimě z Č. Budějovic do Ferencvárose odešel kanonýr Bassey, jenž dal na podzim devět gólů. Na hrotu ho proti Spartě nahradil Ondřej Mihálik a odehrál výborný zápas! „Souhlasím, byl nebezpečný a zaměstnával obranu hostí a měl za tu obranu řadu náběhů. Jsem s jeho výkonem hodně spokojen,“ ocenil David Horejš, ale jedním dechem dodal: „Až na to, že nedal branku. Měl tam dvě velké možnosti, které dle mého názoru využít měl. On sám to dobře ví, jinak však pro tým odvedl velký kus práce,“ vyzdvihl Horejš, neproměněná Mihálikova tutovka ho však mrzela: „ Na té zadní tyči to měl trefit, v přípravě čich na góly prokazoval. Gól měl teď dát i Spartě, ostatně že bude góly dávat, to se od něj jako od útočníka čeká…“

Dynamu proti Spartě chyběli i brankář Vorel (4. ŽK, navíc na hostování do Dynama přišel právě ze Sparty) a stoper Talovierov (po podzimu odešel do Slavie). „Vzadu to vždycky vychází hned od brankáře a Dávid Šípoš, ačkoli to pro něj byl v lize teprve druhý zápas, tu roli stejně jako předtím na Letné, kde prvně v lize zaskočil za Vorla, znovu zvládl jistě a s velkou bravurou,“ ocenil Horejš výkon brankáře Šípoše, jenž to dle něj má v týmu enormně těžké: „Celou dobu kryje záda Vorlovi a pak přijde vždycky zápas se Spartou a on jde do brány. Připravil se ale skvěle, podržel nás a my jsme moc rádi, že máme dva tak kvalitní gólmany!“

Talovierovův post ve středu obrany zaujal Lukáš Havel. „S odchodem Talovierova jsme počítali, Králik a Havel odehráli spolu spoustu utkání jsou to oba kvalitní stopeři a oba to v zápase i potvrdili,“ konstatoval David Horejš.

Zatímco v prvním poločase to na Střeleckém ostrově byla vyrovnaná partie, po změně stran mělo více ze hry nečekaně Dynamo. „Chtěli jsme být i ve druhé půli dál aktivní a vycházet z dobré hry středového bloku, abychom nepouštěli Spartu do brankových šancí. Chtěli jsme také dotáhnout nějakou tu akci do gólu a možnosti jsme na to měli, určitě jsme Spartu přestříleli,“ zdůraznil Horejš – a měl pravdu, na střely Dynamo svého věhlasného soka předčilo jasně 15:5! „Mrzí mě, že žádná z těch střel neskončila v síti, tři body bychom si dle mého soudu zasloužili,“ litoval trenér Horejš.

Bod se Spartou je cenný, nicméně na Spartu to Dynamo zřejmě umí – vždyť z pěti posledních vzájemných zápasů Spartě podlehlo pouze jednou! „Čím to je, to nevím, ale na Spartu se nám opravdu dlouhodobě daří. Zřejmě proto, že na Spartu motivace je vždy. Mě ale mrzí, že jsme v těch posledních třech zápasech dostali jen jeden gól, ale žádný jsme nedali,“ zmínil Horejš dvě bezgólové remízy doma a prohru 0:1 na Letné. „Předtím jsme totiž naopak byli se Spartou gólově hodně úspěšní,“ zmínil remízu 3:3 a výhru 4:2. „Mě těší, že ačkoli jsme tentokrát nevyhráli, že jsme odehráli výborný zápas a že náš výkon byl vskutku hodně kvalitní a hráčům za to patří velké poděkování,“ zdůraznil Horejš.

Dynamo odehrálo vlastně celý zápas bez střídání (Vais přišel v 90. min., Brandner až v nastavení). A nejen dle trenéra Horejše proto, že prostě ke střídání nebyl důvod: „My věřili, že ten gól dáme. Věřili tomu i hráči samotní, cítili se dobře a věřili si, zdravá sebedůvěra byla z jejich hry cítit. Šlapalo to a my do toho nechtěli sahat. Myslím si, že posledních deset minut jsme měli velký tlak a věřili jsme, že můžeme zápas strhnout na svou stranu a získat tři body,“ vysvětloval Horejš.

V dalším utkání se fotbalisté Dynama představí v sobotu v Mladé Boleslav v zápase s Hradcem Králové (15).