Fotbalisté Dynama ke zmíněnému zápasu jeli s cílem oplatit Hradci podzimní porážku 0:1 a prvně v sezoně vyhrát venku, nakonec ale vezli domů nerozhodný výsledek 2:2. Na tři body dle Michala Škody však rozhodně bylo: „Když jsme otočili z 0:1 na 2:1, věřil jsem, že ty tři body konečně vybojujeme,“ mrzelo ho.

Dá se tudíž říct, že spíše než že jste jeden bod získali, jste dva body ztratili?

Zřejmě ano, protože poté, co jsme skóre otočili, jsme pak zápas kontrolovali a gól na 2:2 jsme dostali z penalty. To nás mrzí, ale na druhou stranu v první lize každý bod má cenu a venku každý bod je plusový, takže my i tu remízu musíme brát.

Autorem gólu, kterým jste otáčeli skóre, jste byl vy. Jak jste tu situaci viděl?

Zahrávali jsme rohový kop, byl tam signál na přední tyč, Pišta (Ondřej Mihálik – pozn.) dobře hlavičkoval a trefil tyč, odrazilo se to ke mně a já to sice měl na dlouhou nohu, ale naštěstí se mi to podařilo docela dobře trefit. Což mě samozřejmě těší.

Věřil jste v tu chvíli, že byste náskok mohli už uhájit?

Myslím, že jsme si to přáli všichni. Věděli jsme, že venku jsme ještě nevyhráli, v ty tři body jsme věřili. A měli jsme k nim už hodně blízko, ale bohužel to zase nevyšlo. Uvidíme, třeba příště…

Za stavu 2:1 byl Hradci navíc vyloučen Kodeš, jenže to vypadalo, jako by vám to spíš uškodilo…

Myslím, že to zpočátku pro nás byla výhoda, nicméně pak jsme si s tou situací dobře neporadili. Někdy to tak bývá, že soupeři je vyloučen hráč, jenže pak se z toho stane takový guláš, že se obraz hry úplně změní. My potom taky dostali červenou kartu a dopadlo to, jak to dopadlo…

O jednogólový náskok jste přišli gólem z penalty, ale nakonec jste asi i bod brali. Hradec v úplném závěru kopal asi šest rohů v řadě a byly z toho před vaší brankou hodně nepříjemné závary…

Nám se nepodařilo odvrátit ten první roh a pak už kopal Hradec jeden roh za druhým. Gól ale naštěstí nedal.

Na jaře jste se Spartou doma i s Hradcem venku uhráli vždy remízu a navíc v obou těch zápasech jste sklízeli i chválu za odvedené výkony. Takže spokojenost?

Taky si myslím, že ty naše výkony špatné nebyly, je ale třeba se chtít dál zlepšovat. Sice jsme neprohráli, ale ve tříbodovém systému uhrát dva body ze dvou zápasů není nic moc.

Vy osobně ale asi musíte být spokojen. Hrajete v základu, střílíte góly…

Z toho, že nastupuji v základní sestavě, samozřejmě mám radost. Doufám, že si to místo v základu udržím a že hlavně budeme vyhrávat.

Fanoušci byli zvyklí vás vídat spíš na hrotu, jenže vy hrajete na podhrotu a zdá se, že vám to docela vyhovuje…

Já podhrota hrál pod trenérem Jarolímem už dva roky v Brně, takže jsem byl docela překvapený, že jsou lidi překvapení, že hraji podhrota… Ale mám radost, že nám to zatím takhle funguje. A já hlavně jsem rád, že hraji a neřeším, zda je to na hrotu, anebo někde jinde.

Ale jistě jste rád, že se vám daří i střílet góly!

Určitě. Já i sám cítím, že se mi hraje dobře a je i fajn, že dávám i góly. Hlavně to musí ale pomoct mužstvu. Teď ten můj gól pomohl jen k bodu, tak doufám, že třeba příště už to pomůže ke všem třem.

Uhráli jste „jen“ bod, ale jste v tabulce šestí…

My si před sezonou dali za cíl být do desátého místa, to zatím plníme. Chceme být co nejvýš, takže body musíme sbírat doma i venku.

A skončit po základní části ve skupině o Evropu?

Bylo by to hezké, hrát se Spartou a Slavií, prostě s těmi nejlepšími. Jenže udržet se mezi těmi nejlepšími snadné rozhodně nebude.

Jednoho z těch top soupeřů máte teď v sobotu večer doma: jak se těšíte na Plzeň, která na Letné minule školila Spartu?

Těšíme se hodně moc, zápasy s těmito top týmy jsou velice atraktivní jak pro nás, tak pro diváky, kteří teď už mohou přijít ve větším počtu. S Plzní to bude těžké, ale chceme uspět! Jsme odhodláni pro to odvést maximum.