Za Dynamo se střelecky uvedl proti Spartě, gól dal také s Bohemians a naposledy dvěma góly rozhodl o cenné výhře 3:1 v Olomouci.

Olomouc šest zápasů v řadě neprohrála, až jste přijeli vy a odvezli jste si všechny body. Takže maximální spokojenost?

Ty tři body pro nás všechny byly velice příjemné, ale hlavně taky hodně důležité a my si jich moc vážíme.

Dá se říct, že jste vyhráli sice nečekaně, ale určitě zcela zaslouženě. Souhlasíte?

Jak jsem říkal, pro nás mají hlavní cenu ty tři body, moc jsme je potřebovali. Dařilo se nám ale i herně a myslím, že se na to, co jsme hráli, dalo koukat. Což nás samozřejmě také těší.

První gól jste dali po brejku, druhý díky chybě brankáře poté, co jste vysoko napadali, třetí po rohu. S jakou taktikou jste na Olomouc vyrukovali?

My věděli, kde Olomouc má silné stránky, kde ty slabé. Jednou z těch slabších bylo zachytávat naše rychlé brejky. To naši trenéři dobře přečetli a na soupeře nás výborně nachystali.

Vy jste dal dva pěkné góly a dá se tudíž říct, že to možná bylo jedno z vašich nejpovedenějších utkání vůbec?

Z té statistické stránky určitě. Dal jsem dva góly, díky tomu jsme vyhráli těžký zápas venku a získali důležité tři body. K těm svým nejvíce povedeným zápasům tudíž Olomouc bezesporu patří.

Třeba už jen proto, že v lize vstřelit v jednom utkání dva góly se nedaří tak často, ne?

Pokud se nemýlím, v české lize se mi to ještě nikdy nepovedlo. Na Slovensku už se mi to podařilo, v české lize je to ale moje premiéra.

Takže k těm vašim gólům blíže. Jak jste viděl ten první, který jste vstřelil z vápna do šibenice a navíc, ač myslím jste pravák, levou nohou?

Levačka je moje slabší noha, já si ale míč zprava naváděl víc do středu, abych měl lepší střelecký úhel a ta pozice po ráně levačkou volala. Chválabohu to vyšlo a my se dostali do vedení.

Celá ta akce se hodně povedla a byla jak z učebnice fotbalu: Novák zachytil na vápně míč, posunul Brandnerovi a po jeho pasu jste vy celou akci zakončil.

Trvalo to pár vteřin a domácí prakticky nestačili zareagovat. Jak už jsem říkal, chodit do rychlých brejků bylo jedním z našich taktických prvků.

A váš druhý gól, který jste pro změnu dal po Čoličově rohu hlavou?

Byl to výborně kopnutý roh a já, ačkoli jsem nečekal, že to do prostoru, kde jsem byl, projde tak ideálně, avšak našlo mě to tam a pak už to bylo jednoduché.

Dal jste dva pěkné góly, ale byl jste hodně blízko i tomu třetímu. Nemrzí vás, že hattrick nevyšel?

Byla to velká šance, navíc ještě za stavu 1:1 a my mohli jít podruhé v zápase do vedení. Já tu příležitost spálil, ale naštěstí pak jsme další naše šance proměnili. Hlavně ten gól na 1:2, co dal Branďák (Patrik Brandner – pozn.) byl velice důležitý. V tom zápase možná úplně nejdůležitější.

Ještě k té šanci, kdy vám balon jak na stříbrném tácu předložil Matěj Mršić, první dotek vás ale zradil. Nechtělo to střílet spíš z první?

Když jsem se teď na to díval ze zpomalených záběrů, tak to skutečně chtělo kopat z první, protože gólman šel rychle ven z brány. Jenže já se v tom momentě nechtěl nějak unáhlit, abych to třeba nepřekopl. Chtěl jsem si tu loptu tudíž ještě připravit, už ale bylo pozdě.

Tu vyloženou šanci jste měl krátce poté, co si Tomáš Sivok dal toho smolného vlastence. Jak vám v tu chvíli bylo? Neměl jste obavy, aby vás to nesrazilo?

To ne, ostatně jste určitě i vy viděli, že jsme dál pokračovali v naší hře a hned nato se dostali do vyložené šance. Tu já sice nevyužil, tu další však už jsme dali. Myslím, že jsme zareagovali správně.

Po zápase se vyrojily spekulace, zda hlavní rozhodčí Houdek nebyl po vlivem alkoholu. Co vy na to?

Pan rozhodčí si dle mého soudu počínal v zápase zcela normálně. Nemůžu na jeho adresu nic špatného říct. („Nic mimořádného nebylo. Myslím, že rozhodčí byl zcela v pohodě,“ týž názor jako měl Ivan Schranz potvrdil i kapitán Sigmy Vít Beneš – pozn.).

Tři body z Olomouce jsou bezesporu hodně cenné, liga však běží dál a v neděli hrajete doma s Karvinou. A to nebude snadné utkání…

To my dobře víme, ostatně v lize žádný soupeř není lehký a žádný zápas není snadný. A s Karvinou to rozhodně nebude vůbec jednoduché, je v tabulce dole a její hráči tady určitě budou bojovat na doraz. My ale do toho zápasu dáme v neděli všechno a pokusíme se navázat na minulá dvě vítězná utkání. Kdyby se nám povedlo vyhrát i potřetí v řadě, v tabulce by nám to hodně pomohlo.