O vítězství rozhodl svým gólem čtyřiadvacetiletý středopolař Patrik Čavoš, jenž před nedělním zápasem Dynama s Příbramí (od 14.30 hodin na Střeleckém ostrově) odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.

Vyhráli jste už na Slovácku, v Teplicích či v Olomouci, ale Jablonec doma body nerozdává a v tomto roce si odtud tři body před vámi vezla jedině Slavia. Hodně si tudíž tohoto vítězství ceníte?

V lize je každý zápas těžký a bylo tomu tak i v Jablonci. Přesto bych řekl, že v prvním poločase jsme byli hodně na míči a možná jsme trošičku byli i lepší. Domácí sice taky měli nějaké ty závary z centrů, protože Doležal je silný ve vzduchu a oni toho využívali. Drobas nás ale v několika situacích podržel a já věřil, že druhou půli bychom mohli dát z brejku gól. To se nám nakonec taky povedlo a my si vezli tři body.

A navíc díky vašemu gólu!

Že zrovna já dám vítězný gól a navíc z brejku, to jsem rozhodně nečekal. V brejkových situacích totiž já mám za úkol spíš zajišťovat. Ale viděl jsem, že je tam volný prostor a že bychom mohli jít do přečíslení, tak jsem to využil, dostal jsem od Mrsiho (Matěj Mršić – pozn.) hezký míč a já už to pak jen uklidil.

Neměl jste nejdřív trošku strach, že už Mršić nejvhodnější okamžik na přihrávku prováhal?

Přesně tak, já už si říkal, ty vole, proč mi to nedal z první, naštěstí na ty dva doteky na sebe výborně natáhl hráče a tím mě ideálně uvolnit. Mně už stačilo to jen uklidit.

Zato vy jste rovnou z první střílel a byla to zřejmě nejlepší varianta, neboť gólman ani nestačil zareagovat…

Myslím, že gólman mi to trochu i usnadnil. Já na něj koukal a on udělal dřívější pohyb do své pravé strany, tak jsem mu to dal do protipohybu.

Zdálo se, že jste byl v první chvíli sám nějak zaskočený, jako byste ani nevěděl, jak se máte radovat…

Já se malinko bál, aby to nebyl ofsajd, tak jsem koukl na pomezního, ale ofsajd to naštěstí nebyl. Což jsem si ostatně pak dodatečně potvrdil i na videu.

Měla pro vás ta trefa o to větší cenu, že to v první lize byl váš premiérový gól?

To jistě, daleko větší radost jsem ale měl z těch tří bodů, které jsme v Jablonci získali. Mají pro nás velkou cenu.

Vy jste už se už v první půli blýskl tvrdou ranou z dálky, s níž měl domácí brankář plné ruce práce…

To je pravda, ta rána mi sedla a docela se mi povedla. Bohužel to gólem neskončilo, to až ve druhé půli, kdy jsem to měl přece jen trochu lehčí než z té dálky… (úsměv)

Vy osobně teď vůbec za sebou máte asi hodně příjemný venkovní dvojzápas – na Letné, odkud jste do Dynama přišel, jste uhráli velice cenný bod, teď v Jablonci všechny tři a vy jste tam dal svůj první ligový gól!

Jasně, že jsem z těch dvou zápasů měl hezký pocit, to ale platí o celé té sérii, která myslím si, pro nás všechny, pro celé Dynamo, je svým způsobem zcela výjimečná! Ale nespadlo nám to z nebe, děláme pro to na tréninku maximum a při zápasech se nám to potom i vyplácí.

Teď v neděli hrajete naposledy doma a přijede sem Příbram, která čeká na vítězství už jedenáct utkání. Nepodceníte ji tudíž?

Určitě ne. Příbram je hodně nevyzpytatelný tým venku naposledy na Bohemce dostala gól až v závěru a před týdnem držela krok i se Spartou. Ostatně my v Příbrami prohráli, takže jí máme co odvádět. Nicméně já věřím, že se i na Příbram zase dobře připravíme a dáme do toho zase všechno. Je to poslední zápas na domácím hřišti a uděláme vše pro to, abychom se s našimi příznivci rozloučili co nejlépe.