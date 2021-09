„Musím říct, že Budějovice tady sehrály výborné utkání a byly velice nebezpečné. Pro nás to bylo šťastné vítězství, ale o to víc si cením, že jsme nepříznivý stav otočili,“ ocenil výkon Dynama plzeňský trenér Michal Bílek, jehož svěřenci až v závěru dvěma góly otočili skóre a výhru 2:1 v závěrečných deseti minutách s velkou dávnou štěstí uhájili. „Od začátku zápasu jsme hostům nechali hodně prostoru, ti líp kombinovali a nám se nedařilo. O branku jsme si koledovali a pak jsme ji dostali,“ neskrýval Bílek své zklamání ze hry svého týmu, který po většinu času tahal za kratší konec provazu.

Na rozdíl od svého favorizovaného soupeře, jemuž se výroční duel herně příliš nevydařil, fotbalisté Dynama po nepovedeném domácím utkání s Hradcem Králové na hřišti lídra tabulky svým výkonem příjemně překvapili. Od začátku utkání favorita přehrávali ve středu pole a dokázali si vypracovat i dost brankových příležitostí. Bohužel proměnili jen jedinou, a přestože ta střela z voleje, kterou korunoval svůj výborný výkon Fortude Bassey, byla vskutku parádní, další nevyužité šance mrzely.

„Produktivita zápas rozhodla,“ smutně konstatoval kouč Dynama David Horejš, jehož svěřenci měli několik slibných možností už v první půli, jenže žádnou z nich nedokázali využít. „V první půli jsme byli jednoznačně lepší, hlavně ve středu hřiště, kde jak Hellebrand a Čavoš, tak i Kuba Hora hráli velice dobře. Měli jsme tam i spoustu příležitostí, bohužel koncovku jsme nezvládli. Pokud chceme ale takový zápas vyhrát, musíme takové šance proměnit,“ litoval kouč Dynama.

Vedoucí gól Jihočeši v Plzni vstřelili až po změně stran a teprve poté Plzeň ve snaze odvrátit hrozící ztrátu bodů hosty přitlačila. Přispěl k tomu i příchod druhého útočníka Chorého, po jehož hlavičce měla Plzeň i první velkou šanci, v té ale Mosqueru výtečným zákrokem vychytal brankář Vojtěch Vorel.

Deset minut nato ale budějovický gólman na Řezníkovu střelu zblízka k zadní tyči nedosáhl. U zrodu gólu byl právě střídající Chorý, po jehož přiklepnutí už Řezníkův náběh Mršič nestihl pokrýt. Vítězný gól pak dal hlavou Hejda, po jehož rezolutním ataku sice Havel skončil na zemi, rozhodčí to ale jako faul neposoudili.

Závěr zápasu patřil opět Dynamu, Viktorku ale při tutovkách Talovierova a Škody podržel skvělými zákroky brankář Staněk, jenž se proti svému bývalému mužstvu vytáhl a byl právem vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.

„Těší mě, jak jsme na góly Plzně zareagovali a vytvořili si další veliké šance. Jindra Staněk tam Plzeň podržel a my neměli ani potřebné štěstí. Musíme ale makat dál a věřím, že v dalších zápasech už to pro nás bude bodově lepší,“ zadoufal Horejš.

V tom nejbližším utkání hraje Dynamo v sobotu doma s Karvinou (16.00).

BÉČKO DYNAMA SI ZASTŘÍLELO

Fotbalisté divizního béčka Dynama na domácím hřišti na Složisti si v zápase s Jindřichovým Hradcem s chutí zastříleli a vyhráli hladce 7:0.

„Měli jsme velké doplnění hráčů z A-týmu, a to muselo být na hřišti znát,“ vyzdvihl trenér Jindřich Tichai výpomoc prvoligových pendlů Skovajsy, Valenty a Vaise. Svou stále vysokou kvalitu navíc na beku potvrzoval i hrající asistent trenéra Jiří Kladrubský, jenž dlouhé roky kopal ligu nejen v Dynamu, ale také v pražské Spartě či bratislavském Slovanu.

V půli Kladrubský střídal, zraněn ale nebyl. „V závěru první půle jsme dvěma góly zvýšili na 5:0, tak jsme dali pak šanci našim mladým hráčům,“ vysvětlil Tichai.

O výsledku bylo brzy rozhodnuto, protože první gól sice dal po Polanského nahrávce z otočky Adam Bouguetouta „až“ v 18. minutě, předtím ale byl po nezaviněné srážce se Skovajsou dlouhé minuty ošetřován brankář hostí Kopecký, jenž pak stejně odstoupil a do branky šel trenér brankářů Jiří Mazánek. „Za ním ale ten výsledek rozhodně nejde, naopak ještě několik tutovek pochytal,“ chválil 49letého veterána v rozhovoru pro Jindřichohradecký deník trenér hostí Roman Lukáč.

„Domácí byli po celý zápas fotbalovější a jednoznačně potvrdili svou velkou kvalitu,“ vyzdvihl výkon mladíků Dynama trenér hostí. „My se bohužel po dvou gólech sesypali a už jsme se nezvedli, což mě mrzí a je to náš dlouhodobější problém. Kluci to mají v hlavách, do kterých jim nevidím. Naše defenziva navíc momentálně není na potřebné úrovni a neumím říct, proč vždycky, když prohráváme, přestaneme dodržovat nějaké principy,“ vrtěl hlavou kouč J. Hradce.

Na Složišti to hosté mladíkům Dynama skutečně dost ulehčovali, takže vedle sedmi gólů ještě řadu dalších příležitostí domácí neproměnili. „Dali jsme brzy vedoucí gól, vzápětí další dva a po těch třech gólech bylo během deseti minut prakticky po zápase,“ krčil rameny Tichai, jenž své svěřence pochválil i za to, že se snažili i za rozhodnutého stavu góly střílet dál a bavit přítomné diváky.„V řadě utkání naši mladí kluci měli v koncovce potíže, proto jsem rád, že teď zápas nevypustili a že až do konce hráli naplno. Těch gólů jsme mohli přidat ještě víc, i tak ale naprostá spokojenost,“ ocenil kouč B-týmu Dynama.