A už v sobotu je na Složišti čeká i první přípravný test, ve kterém od 11.00 hodin změří síly s divizním Berounem.

Hráči prvoligového nováčka mají za sebou první týden náročné přípravy, takže duel s relativně slabším soupeřem na rozjezd má své opodstatnění. „Příležitost se ukázat dostanou hlavně hráči, kteří přišli na zkoušku,“ potvrdil trenér David Horejš, že v sobotu na Složišti se v černobílém dresu představí jak Karsten Ayong, jenž se na Střeleckém ostrově hlásil hned na pondělním srazu, tak i Tomáš Froněk, jenž se do přípravy zapojil v týdnu. Šanci zřejmě dostane i mladý Talovierov, jenž přišel z dorostu.

Všechny hráče k dispozici trenéři Dynama ale na Složišti mít nebudou. „Filip Havelka, jenž hrál dvě utkání za jednadvacítku, dostal týden dovolené navíc,“ vysvětlil trenér Horejš a dodal, že do dnešního utkání nepůjde ani rekonvalescent Matěj Mrsič. „Trénuje naplno, ale do hry ještě nezasáhne,“ sdělil Horejš.

LEDECKÝ SE TĚŠÍ

České Budějovice – V hlasování fanoušků Dynama byl v anketě klubového webu nejlepším fotbalistou uplynulé sezony zvolen David Ledecký, jenž byl s 18 góly nejlepším střelcem II. ligy.



Těšíte, že budete dávat góly i v první lize?

Střílet góly v první lize bude určitě ještě těžší, než tomu bylo dosud. Ale uvidíme, jak to bude.



Ve druhé lize jste góly střílel jako na běžícím pásu, dařilo se ale celému týmu a soutěž jste nakonec vyhráli zcela suverénně. Věříte, že máte tým, který bude konkurence schopné i v první lize?

Netroufám si to posuzovat, příliš posil do týmu zatím nepřišlo. Máme ale tak silný kádr, že když posílíme o dva tři kluky, neměli bychom dle mého názoru ani v první lize hrát druhé housle.



V přípravě máte i Slavii a duel s ligovým mistrem může naznačit, jak jste na tom…

Bude to jistě hodně náročná prověrka sil, ale na zápasy v první lize se všichni těšíme a kvůli tomu jsme druhou ligu vyhráli. Těšíme se tedy i na zápas se Slavií.



Na ligu těšíte, ale budete ji vy hrát v dresu Dynama? Žádnou lákavou nabídku na změnu dresu jste nedostal?

Ne, nic konkrétního na stole není.



Že by o suverénního krále střelců druhé ligy nebyl zájem? Máte za sebou možná svou nejúspěšnější sezonu…

Gólů jsem dal hodně, pro mě ale tou hlavní věcí jednoznačně byl postup.