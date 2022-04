Boj o postup do finále skupiny však Jihočeši rozhodně nevzdali. „Pojedeme do Boleslavi vyhrát,“ ujistil rázně záložník Patrik Čavoš, který v domácím zápase s Mladou Boleslaví pohotovou ranou snížil na 1:2 a vrátil tak svůj tým zpátky do zápasu.

V podobném duchu před cestou do Boleslavi hovořil i trenér David Horejš: „Přestože nás limituje řada zranění, určitě se chceme o postup do finále ještě poprat. S tím do Boleslavi jedeme,“ zdůraznil trenér Dynama. „Dáváme dohromady, kdo vůbec bude schopný do zápasu naskočit, avšak věřím, že i díky tomu, jak se mužstvo před týdnem po nevydařené první půlhodině dokázalo zvednout, stále ještě naději na postup máme, pořád máme oč hrát,“ podtrhl. Horejš.

Soupeř Dynama si ale před odvetou věří. „Zápas v Budějovicích jsme zvládli, do odvety tudíž máme dobrou výchozí pozici,“ vyzdvihl Marek Kulič, jenž svého času střílel góly i v dresu Dynamu a nyní je v Ml. Boleslavi asistentem trenéra Hoftycha. „K postupu máme blíž, rozhodnuto však není. Budějovicím stačí jeden gól a rázem se hraje zase od nuly,“ varoval Kulič.

„Vítězství 3:2 v Budějovicích je dobrý výsledek a já věřím, že si to pohlídáme a vyhrajeme,“ předjímal Tomáš Ladra, jenž v Č. Budějovicích třetím gól výhru hostí pečetil. „Stačí nám remíza, ale chceme hrát na vítězství,“ dodal boleslavský útočník.

Jihočeši do sobotního duelu půjdou s vědomím, že nemají co ztratit. „Po vítězství u nás je za favorita dvojzápasu považována Mladá Boleslav, my ale chceme zkusit uhrát takový výsledek, který by rozhodl o tom, že by pro nás sezona ještě neskončila,“ uzavřel David Horejš.

TÁBORSKO S ÚSTÍM

Fotbalisté FC MAS Táborsko v utkání 27. kola II. ligy změří v neděli od 17:00 hodin na „Kvapilce“ své síly s Ústím nad Labem, které je v tabulce předposlední. „Ústí nám nedá nic zadarmo, bude hrát agresivně,“ přemítal trenér Táborska Sergejs Golubevs, který by si přál, aby jeho tým navázal na prostějovský výkon z první půle. V ní Táborsko ve hře dominovalo, dalo gól z penalty a vytvořilo si spoustu dalších šancí. Proměňování příležitostí je další výzvou pro táborský tým, který má teď řadu pěti zápasů bez porážky. V podzimním vzájemném utkání se Ústí a Táborsko rozešly smírně 2:2.

Ve III. lize hraje Písek v sobotu v Praze s Motorletem (10:15).

V divizi se hrají dvě krajská derby: v sobotu Soběslav – Lom (od 17 hod.), v neděli J. Hradec – Dynamo B (16 Vajgar). Mimo kraj jedou Katovice, které už v sobotu hrají v Chebu (16).

V I. lize dorostu Dynamo 19 v sobotu od 11 hod. hostí na Složišti první Slavii Praha.

DROBNÝ OPĚT REPREZENTAČNĚ

Brankář Jaroslav Drobný ligu začal chytat v Dynamu, působil v Řecku, Anglii a Německu, je mistrem Evropy do 21 let 2002 a za národní mužstvo chytal i na OH v Sydney 2000. Ve stopách slavného otce kráčí syn Iason, jenž ve čtvrtek chytal v Písku za českou šestnáctku proti Rakousku a blýskl se hlavně v 60. minutě, kdy zneškodnil velkou gólovou šanci Grgice.