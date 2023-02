Vybavíte si, kdy naposledy jste dal tak důležitý gól? Já těch gólů tady až tolik nedal, ale za každý jsem rád. To vítězství je pro nás strašně důležité, protože pod námi se to hromadí a my jsme hrozně moc v tomto zápase potřebovali vyhrát.

A vyhráli jste díky vaší trefě.

To mě těší, ale je to zásluha celého týmu, nejen moje. Já jsem to jen slízl, urvali jsme to ale jako celý manšaft.

S přáním dát gól jste asi na hřiště ke konci zápasu šel…

S tím, že chci dát gól, já jdu do každého zápasu! Do hry bych ale raději šel od začátku, takže třeba příště už mě tam trenéři napíšou… Jsem rád, že se to ke mně tak odrazilo a že jsem to předvídal. (úsměv)

Takže vy jste předvídal, že Quadri Adediran ze své velké šance trefí hlavou gólmana a že se míč odrazí k vám?

Dá se tak říct… On předtím měl čtyři pět šancí, tak jsem předpokládal, že to zase nedá (smích)… Ale je úplně jedno, kdo dá gól, hlavní jsou body.

Po výhře s Bohemkou se vám asi pojede i do Boleslavi líp…

Jasně, musíme se od tohoto výsledku, ale i výkonu, jaký jsme předvedli, odpíchnout a v Boleslavi vyhrát!

NA PODZIM DOMA PADLI, JAK V ODVETĚ?

Fotbalisté Dynama po čtyřech zápasech v lize bez bodového zisku před týdnem porazili Bohemins 1:0 a chtěli by na tento výsledek navázat i v sobotu v Mladé Boleslavi. „Jsme rádi, že jsme tu nepříjemnou sérii zlomili a že jsme nedostali ani gól,“ pochvaloval si po zápase trenér Marek Nikl, dle něhož by vítězství mělo hráčům pozvednout zdravou sebedůvěru. „Každý takový úspěch má pozitivní vliv na hráčskou psychiku. Že jsme to zvládli, je skvělé, rádi bychom ale uspěli teď i v Mladé Boleslavi,“ dodal.

Na podzim v prvním vzájemném utkání Boleslav na jihu Čech vyhrála 2:0, podaří se svěřencům trenérů Nikla a Zápotočného sobotní odveta na hřišti soupeře?