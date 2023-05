Ve středu si zahráli na Výstavišti badminton, doplňkové sportování absolvují i ve čtvrtek a v pátek po zábavném programu pro děti zakončí sezonu na tradiční dokopné.

„Sezona pro nás skončila hodně brzy, ale rozhodně je to lepší, než kdybychom se třásli o ligu ve skupině o záchranu,“ shodně tvrdí trenéři prvoligového Dynama Tomáš Zápotočný a Marek Nikl, kteří po podzimní části I. ligy nahradili odvolaného kouče Jozefa Webera.

„Spousta lidí říkala, že budeme hrát baráž, ne-li spadneme, takže ten půlrok hodnotíme jednoznačně pozitivně,“ vyzdvihl Tomáš Zápotočný. „S tím souhlasím, pozitiva rozhodně převažovala, snad jen to slůvko jednoznačně bych kvůli té prohře v odvetě v Liberci vynechal,“ pousmál se Zápotočného parťák Marek Nikl.

„Když jsme v zimě do Dynama přicházeli a s majitelem klubu panem Koubkem jsme seděli, shodli jsme se, že hlavním cílem je to, aby se liga v Budějovicích hrála dál, a to se nám podařilo,“ reagoval trenér Zápotočný na dotaz, s jakým předsevzetím se svým kolegou z Příbrami do Dynama přicházeli a jak se jim ta předsevzetí podařilo naplnit. „Za klad považujeme i to, že se nám podařilo zapracovat do základu mladé kluky. Stabilně ligu začal hrát třeba Ondra Čoudek,“ dodal.

„Zadáním dále taky bylo hrát o trošku více atraktivnější fotbal a myslím, že i to se nám dařilo, že jsme postupem času začali i střílet góly a diváky naší hrou také bavili,“ doplnil Marek Nikl.

To se dle obou trenérů povedlo. Oba se shodli, že tým ve většině zápasů prokázal kvalitu a sílu. „Už když jsme přicházeli, tak jsme věděli, jací hráči tady typologicky jsou. Že je tu Hora kreativní, Hellebrand kreativní, Čermáka jsme znali z Příbrami. Řekli jsme si, že co se nám dařilo v Příbrami, to budeme chtít vštípit i Budějovicím,“ konstatoval Tomáš Zápotočný. „My jsme skoro celý ten půlrok, co jsme tady, pracovali na ofenzivní fázi, na tom, jak se dostávat do šancí a jak být ve finální fázi co nejvíce nebezpeční. Sice to chviličku trvalo, než si ty návyky kluci osvojili, ale řekl bych, že to nakonec velice dobře zvládli,“ usoudil Marek Nikl.

Fotbalisté Dynama své fanoušky těšili herně i výsledkově především doma, kde na jaře porazili Bohemku, Jablonec, Pardubice, Baník, Liberec a dokonce i Slavii! „Zápas se Slavií se nám proti tak silnému soupeři hodně vyvedl a navíc byl i se šťastným koncem pro nás, když to tam Quadri tak krásně trefil,“ zmínil Zápotočný výstavní gól Nigérijce Adedirana.

Na hřištích soupeřů už to ale až tak slavné zdaleka nebylo. „Z venku jsme přivezli jen dva body, to je hodně málo,“ uznal Zápotočný.

Naštěstí jeden z těch zmíněných dvou bodů, co Dynamo venku uhrálo, byl z posledního venkovního zápasu základní části ligy za remízu 1:1 v Brně a díky tomu se Dynama vyhnulo skupině o záchranu. „Taky díky tomu, že jsme předtím porazili doma Jablonec 5:1, takže jsme po prohře 0:3 v Jablonci měli lepší vzájemná utkání,“ vyzdvihl Marek Nikl. „Tím jsme se na úkor Jablonce dostali do té prostřední skupiny a mě moc těší i to, jakým stylem jsme ty tři poslední duely před nadstavbou zvládli.“

Na úspěšný závěr základní části ligy fotbalisté Dynama navázali i v prvním ze dvou zápasů s Libercem ve skupině o 7. místo. „Přišlo přes tři tisíce lidí, a ačkoli jsme brzy prohrávali 0:2, diváci nám fandili a kluci se ani po těch dvou ranách, po nichž v boxu bývá knokaut, nesložili a dokázali výsledek otočit. Odveta bohužel nevyšla, ale jsme rádi, že i lidi v Budějovicích kvitují, že ta naše hra šla nahoru a že se jim náš fotbal líbil,“ pochválil Zápotočný jak své hráče, tak i diváky.

Hráčský kádr v létě zřejmě dozná menších změn, ty ale jsou ještě v jednání. Nicméně první posilu trenéři včera už odtajnili: „Z Vlašimi přichází Jan Suchan, je to gólový hráč, taková desítka pod hrotem. Věříme, že nám v útočné fázi pomůže,“ uvedl Zápotočný.

Po páteční hráčské dokopné následuje měsíční dovolená. „Hráči dostanou individuální plány, něco musí odběhat,“ zdůraznil Nikl. „Příprava začne 19. června,“ informoval Zápotočný a dodal, že tým vedle domácích přípravných střetnutí absolvuje i soustředění v Rakousku.