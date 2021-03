Fotbalisté českobudějovického Dynama ve středu v Liberci ve vyrovnaném osmifinále Mol Cupu po gólu Jakuba Peška minutu před koncem prohráli 0:1.

Fotbalisté Dynama bojovali ve středu v Liberci o postup do čtvrtfinále Mol Cupu (na snímku z ligového utkání Matěj Mršič v souboji s Jakubem Peškem). | Foto: Deník/ Jan Škrle

Černobílí jeli na sever Čech s cílem postoupit. „My chceme vyhrát každý zápas a také v Liberci pro postup uděláme maximum,“ ujistil před cestou do Liberce trenér Dynama David Horejš. Věřili si i domácí: „Chceme postoupit, avšak to, co nám tady povolily minule v lize Pardubice, nám Budějovice určitě nepovolí,“ prohlásil před zápasem trenér Pavel Hoftych.