V obraně Dynama i tehdy celý zápas odehráli Králik, Havel a Čolič, osm zbývajících hráčů ze základní sestavy z vítězného utkání s Pardubicemi před těmi patnácti měsíci u výhry v Příbrami na hřišti nebylo, hráčský kádr Dynama se od výhry v Příbrami za těch patnáct měsíců hodně obměnil a ke změně došlo i na postu trenéra.

Na něm Davida Horejše vystřídal Jozef Weber a ten si lepší debut snad ani nemohl přát: „Výsledek je výborný, věřili jsme naší taktice,“ pochvaloval si po zápase v rozhovoru pro TV O2 nový kouč Dynama. „O našem vítězství rozhodla naše efektivita a zlepšený výkon v defenzivě ve druhé půli,“ uvedl Weber, jenž se hrou svého týmu do přestávky spokojen nebyl. „Sice jsme vedli 1:0, ale dělaly nám problémy náběhy středových hráčů Pardubic. Špatně jsme je zachytávali a domácí se dostávali do šancí. Přežili jsme to jen díky dvěma výborným zákrokům Šipiho (Dávida Šípoše – pozn.) a taky s trochou štěstí,“ připustil trenér Dynama a vyzdvihl i výkon soupeře: „Pardubice jsou mi herním projevem velmi sympatické, ve středu hřiště i na stranách mají velice pohyblivé hráče,“ řekl Weber při hodnocení duelu a dodal, že proto při rozhodování o složení týmu zvažoval změnu v rozestavení. „Jenže nám pak do toho vstoupily zdravotní potíže některých hráčů,“ zmínil absence Zajíce či Švece.

Fotbalisté Pardubic si před utkáním věřili, ostatně v závěru loňské sezony z pěti zápasů čtyři vyhráli a jeden remizovali. „Myslím, že v první půli jsme hráli opravdu dobrý fotbal. Vytvářeli jsme si šance, byli jsme nebezpeční, a přestože inkasovaný gól po tečované střele byl komplikací, vytvořili jsme si dost šancí na to, abychom výsledek už do půle otočili. Bohužel nebyli jsme produktivní, to nás mrzí,“ smutnil pardubický trenér Jiří Krejčí. „Za výkon hlavně v první půli je třeba kluky pochválit, fotbal ale fotbal bývá někdy krutý,“ dodal Krejčího asistent Jaroslav Novotný. „Nepamatuji, že bychom někdy Budějovice přehrávali takovým způsobem, kromě standardek neměli hosté šance. Ale neproměnili jsme v úvodu dvě tutovky a naopak inkasovali laciný gól. Soupeř pak hrál, co potřeboval, a definitivně nás srazil druhým gólem. Po něm už to byla křeč,“ uznal Jaroslav Novotný.

Pardubice skutečně měly více šancí, ostatně na střely mezi tři tyče vyhrály 12:3. Po přestávce nicméně už jejich převaha tak výrazná nebyla. „My do druhé půle defenzivního záložníka Griče zatáhli víc mezi stopery a naše hra už byla daleko lepší, dostali jsme se víc na balon a i byli víc nebezpeční i směrem dopředu,“ chválil své svěřence trenér Weber. „Samozřejmě máme velkou radost, že jsme ukončili dlouhou sérii bez venkovního vítězství a můžeme se soustředit na další zápasy,“ uzavřel Weber.

A v tom nejbližším Dynamo hraje v neděli doma se Spartou Praha (16:00)!