Můžete nám popsat vaše fotbalové začátky?

S fotbalem jsem začínal v 6 letech v Blatné. V žákovských kategoriích jsem do svých 15 let působil v FC Písek, odkud jsem poté zamířil do klubu FC Viktoria Plzeň.

Na kterého trenéra z Písku nejradši vzpomínáte?

Z mého působení v Písku nejradši vzpomínám na trenéry Petra Houdka s Miroslavem Grobárem, kteří mě vedli v mladších žácích po mém příchodu do Písku.

Sledujete, jak se daří píseckým fotbalistům?

Ano, sleduji. Doufám, že se situace brzy zlepší a budou moci znovu začít hrát.

Už třetí rok nastupujete v dresu Příbrami. Jak se vám v hornickém městě líbí?

V dresu Příbrami nastupuji od jara minulé sezóny. Bydlím v Plzni a do Příbrami dojíždím, takže jsem zatím neměl moc možností město více poznat.

Momentálně se váš tým nenachází v ideální herní pohodě. Ani výsledkově se vám nedaří. Kde vidíte chybu?

V poslední době jsme inkasovali příliš velký počet gólů. Máme co zlepšovat po všech stránkách. V minulém zápase v Brně se nám podařilo přerušit sérii porážek a získali jsme alespoň bod. Věřím, že v nadcházejících zápasech začneme sbírat body častěji.

Jaký je trenér Pavel Horváth? Umí být vtipný, jak se o něm říká?

Ano, umí být vtipný, obzvlášť ve chvílích, když se týmu daří a panuje dobrá nálada. Zároveň ale také dokáže zvýšit hlas, když je potřeba.

Studujete vysokou školu v Plzni. Je těžké skloubit sport a školu dohromady?

Určitě to není jednoduché, ale věřím, že se to skloubit dá.

Jaké jsou vaše osobní cíle? Ať už sportovní, vzdělávací nebo životní?

Mým osobním cílem je momentálně využít příležitosti, že můžu být součástí ligového týmu, zapracovat na sobě, porvat se o místo v sestavě a nasbírat cenné zkušenosti. Co se týče vzdělání, rád bych v příštím roce dokončil bakalářské studium.