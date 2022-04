O finále se Jihočeši přitom chtěli poprat. „Pojedeme do Boleslavi vyhrát,“ ujistil záložník Patrik Čavoš. S cílem postoupit ale do zápasu šla i Boleslav: „Věřím, že si výhru 3:2 z Budějovic pohlídáme,“ prohlásil pro klubový web útočník Tomáš Ladra.

O výsledku sobotní odvety se rozhodlo tři minuty před koncem, kdy po Králikově malé domů míč na nerovném trávníku přeskočil gólmanu Šípošovi přes nohu a Douděra do odkryté branky pohodlně skóroval – 1:0.

Mladá Boleslav byla v úvodu utkání aktivnější a kopala už ve 2. minutě první roh, když Ewerton unikl 17letému Ondřeji Čoudkovi, jenž při svém prvoligovém debutu v základu nahradil na stoperu Havla. Boleslav z rohu nic nevytěžila, na druhé straně z první vážnější šance zápasu ale neuspěl ani hostující Buren, jenž z pravé strany pálil podél celé brány vedle do autu.

Mírnou územní převahu si udržovali Středočeši, obrana Dynama je ale do žádné větší šance nepouštěla. Domácí to tudíž zkoušeli z větší vzdálenosti, jenže Ladrově pokusu v 11. min. chyběl důraz a navíc míč poslal jen do náruče gólmana Šípoše. Ve 23. min. po Ladrově nahrávce sice byl Ewerton v dobré pozici na malém vápně, vhodný moment ke střele ale prováhal a Králik míč ukopl na roh.

Jihočeši zahrozili krátce před půlí, kdy Čavošovu jedovku zpoza vápna brankář Šeda neudržel, ale dobíhající Brandner byl v ofsajdu.

V nástupu do druhé půle dvakrát zahrozil boleslavský Douděra, ale po Ladrově nahrávce pálil zblízka vedle a poté jeho ránu z vápna kryl pozorný Šípoš. Ten se vyznamenal i krátce nato, kdy po akci Matějovského a Pecha vychytal ve velké šanci Ewertona. Šanci v poslední čtvrthodině mělo i Dynamo, jenže po Brandnerově patičce Mihálik překopl a Horovu ránu zdálky Šeda kryl.

A tak tři minuty před koncem rozhodl Douděra – 1:0…

Mladá Boleslav - Dynamo ČB 1:0 (0:0) - Branka: 87. Douděra. ŽK: Čavoš, Valenta, Čoudek. Rozhodčí: Nehasil – Hrabovský, Kotalík. Ml. Boleslav: Šeda – Šimek, Karafiát, Suchý – Douděra (89. Skalák), Mašek (60. Hlavatý), Matějovský), Dancák, Pech – Ewerton, Ladra (90+1. Smrž). Dynamo ČB:: Šípoš – Čolić, Králik, Čoudek, Skovajsa – Čavoš (79. Hora), Valenta – Van Buren (56. Tolno), Hellebrand, Brandner (79. Hais) – Michal Škoda (46. Mihálik).