Domácí trenéři měli před zápasem nečekané potíže, marodka se totiž o avizovaného Nováka povážlivě rozšířila (chyběli mj. Talovierov, Havel, Hellebrand, Brandner) a na lavičku usedl i debutant Jan Brabec z dorostu.Fotbalisté Slovácka od začátku potvrzovali svou kvalitu a v úvodních pěti minutách se hra pohybovala převážně na polovině Dynama, první náznak šance ale mělo v 6. min. Dynamo, po Mršičově zpětné nahrávce Čavoš ale z vápna pálil jen do bloku.

Hra se pak trošku vyrovnala a ve 13. min. Bassey po Mršičově pasu běžel ze strany na bránu hostí, jeho střele ale chybělo víc důrazu.

A tak ze své první vážnější šance udeřili hosté: Reinberk vyslal dopředu Sadílka a po jeho centru už měl z bezprostřední blízkosti Kalabiška snadnou práci – 0:1.

A krátce nato mohlo být pro domácí ještě hůř: Holzer po střetu s Horou skončil na trávníku a rozhodčí Ginzel po chvilce váhání ukázal na penaltu, tu ale Vorel skvělým zákrokem zneškodnil.

Nicméně tlak Slovácka dál sílil a druhý gól permanentně visel ve vzduchu. Velkou příležitost měl ve 34. min. po Sadílkově centru Hofmann, z malého vápna však hlavičkoval nad Vorlovu branku.

Až ke konci poločasu se Jihočeši přece jen víc osmělili, ze dvou rohů v řadě však nic nevytěžili a naopak v závěrečné minutě prvního dějství Petrželovu střelu výtečný Vorel konečky prstů vyrazil na břevno a poradil se i při následném závaru s pokusem Kohúta..Po změně stran sice Jihočeši začali aktivněji, dál ale tahali za kratší konec. Tím spíše, když už v 52. min. na hranici vápna nikým neatakovaný Sadílek zamířil přesně k tyči a Vorel si sice na míč sáhl, vytěsnit ho z branky ale nedokázal – 0:2.

Necelou půlhodinu před koncem navíc Hora přišlápl nohu Jurečkovi a rozhodčí Ginzel mu udělil žlutou kartu, tu ale po shlédnutí videa vyměnil za kartu červenou. změnil a posledních dvacet minut tak na fotbalisty Dynama čekala hra v oslabení.Jenže pak se děly věci!

Domácí fotbalisté to nezabalili, a ač v oslabení, pustili se do favorizovaného soupeře bez zábran, jako by z nich otěže nervozity spadly.

A stalo se něco,co určitě nikdo nečekal!

72. minuta, střídající Valenta po Čoličově centru 1:2.

82. minuta, Bassey po Valentově dlouhém pasu utekl sadílkovi a ranou k tyči nedal Nguyenovi šanci – 2:2!

85. minuta, Bassey vyhrál hlavičkový souboj ve středu hřiště, vyhrál osobní souboj s Hofmannem a s přehledem propálil i Ngyuena – 3:2!!

Obrat snů, všechny tři góly Dynamo vstřelilo v oslabení…

"Podcenění situace ze strany celého mužstva, je to ostuda," soptil trenér hostí Martin Svědík. "Na to, co se stalo, se tady bude ještě dlouho vzpomínat," zářil trenér Dynama David Horejš.

Dynamo ČB - Slovácko 3:2 (0:1) - Branky: 82. a 85. Bassey, 12. Valenta – 19. Kalabiška, 52. Sadílek. ŽK: Valenta – Sadílek, Havlík, Daníček. ČK: Hora (69.). Diváci: 822. Rozhodčí: Ginzel – Váňa, Novák. Dynamo: Vorel – Sladký, Čolić (90 +4. Škoda), Králik, Skovajsa – Hora, Čavoš (63. Valenta)– Van Buren, Mihálik (63. Vais), Mršić (46. Tolno) – Bassey (90 a 5. Javorek). Slovácko: Nguyen – Reinberk (88. Vechota), Kadlec, Hofmann, Kalabiška – Holzer (75. Tomič), Kohút (66. Daníček) – Havlík, Sadílek (88. Sadílek), Petržela (75. Navrátil) – Jurečka.