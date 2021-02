Svěřenci trenéra Davida Horejše v letošních šesti zápasech za sebou nepoznali hořkost bez porážky a v těch čtyřech posledních nedostali ani gól, naproti tomu Opava ještě v tomto roce nezvítězila a krčí se v tabulce na posledním místě. „Opava je poslední, ale nehraje vůbec špatně, akorát nedávají góly,“ rezolutně kouč Dynama před zápasem jakoukoli možnost podcenění soupeře ze strany svého týmu odmítl. „Nic to ale nemění na tom, že v zápase chceme navázat na svou úspěšnou sérii,“ dodal.

S přáním uspět a vykřesat naději na záchranu jeli na jih Čech hosté z Opavy: „My jsme venku naposled vyhráli právě v Českých Budějovicích, což je před rokem a půl, a to je tristní bilance,“ uvedl před cestou do jihočeské metropole pro klubový web opavský kouč Radoslav Kováč a jedním dechem vyzdvihl sílu soupeře: „Budějovice dostávají málo branek, velmi dobře brání. Mají kvalitní tým a mají můj respekt. Je to tým, který se pohybuje ve vrchních patrech tabulky, naše situace ale je jasná – musíme udělat vše pro to, abychom si odvezli body,“ uzavřel Kováč.

Jihočeši v zápase postrádali v obranné čtveřici vykartované Skovajsu a Talovierova, za něž zaskočili Havel s Novákem, a do středu hřiště se vrátil Javorek, jenž v Liberci pro čtyři žluté karty stál.

Začátek utkání patřil hostům, kteří kopali v prvních dvou minutách dva rohy, ale nic z nich nevytěžili. V úvodní čtvrthodině měla Opava opticky více ze hry, do šancí se ale její hráči nedostávali.

Postupem času hru Jihočeši vyrovnali a ke konci první půhodiny si vypracovali i první velkou příležitost zápasu, když po přímém kopu Brander míč prodloužil na Králíka, jenž hlavou trefil tyč opavské branky! Kráte nato si ve vápně zasekl míč Novák a tvrdou střelou protáhl gólmana Fendricha.

Krátce před půlí zahrozili také hosté, to když Mondek potáhl míč od pravé strany přes celé vápno a z jeho hranice poté stačil i ostře vypálit, nicméně Drobný v brance si s jeho pokusem bez větších potíží bezpečně poradil.

Víc toho hráči z obou stran do přestávky nevyprodukovali, a tak na ukazateli skóre zákonitě svítily dvě nuly.

Do druhé půle trenéři Dynama poslali za Mészárose do hry senegalského útočníka Dame Diopa, jenž si tak odbyl v dresu Dynama svůj debut.

První velkou šanci druhého dějství ale měl na druhé straně Čvančara, jenž po Helešicově nákopu v 56. minutě běžel sám na branku, ale míč dobře netrefil. O tři minuty později po Havlově faulu na Čvančaru těsně před vápnem z přímého kopu tvrdě vypálil Březina, o půl metru ale poslal míč nad břevno.

Z podobné pozice po faulu na Čavoše v 68. min. zahrával přímý kop Mršič, jeho dobře mířenou střelu však Fendrich stačil vyrazit. Krátce předtím opavský gólman Králíkovu hlavičku vyškrábl s pomocí břevna na roh. Osm minut před koncem byl metr před vápnem faulován Mršič, přímý kop si vzal na starost Čolič, branku ale překopl.

Rozhodnutí padlo dvě minuty před koncem, kdy po trestném kopu přesnou hlavičkou rozhodl volný Březina a Opava vezla z jihu Čech tři nečekané a cenné body.

Dynamo ČB - Opava 0:1 (0:0)

Branka: 88. Březina. ŽK: Králík – Čvančara, Dedič, Helešic. Bez diváků. Rozhodčí: Petřík – Vlček, Váňa.

Dynamo ČB: Drobný – Čolič, Havel, Králik, Novák – Čavoš (78. Valenta), Javorek – Mészáros (46. Diop), Alvir (78. Vais), Mršič – Ledecký (16. Brandner).

Opava: Fendrich – Březina, Kulhánek, Didiba – Mondek (89. Hrabina),Tiéhi, Hellebrand (74. Řezníček), Nešický, Helešic – Čvančara (89. Rataj), Smola (78. Dedič).

Ohlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Nehodnotí se mi to dobře, předvedli jsme nejhorší výkon, jaký jsme mohli. Udělali jsme hned v úvodu spoustu nepřesností. Navíc průběh utkání ovlivnilo střídání zraněného Davida Ledeckého. Soupeř předvedl lepší výkon a v závěru jsme navíc udělali fatální chybu. Pro mě je dneska největší zklamání, že jsme za 90 minut skoro nebyli schopni vystřelit na branku. Koncentrace z naší strany nebyla dobrá."



Radoslav Kováč (asistent trenéra Opavy): "Prvních 25 minut jsme hráli slušně, ale potom přebrali otěže domácí. O přestávce jsem na hráče apeloval, abychom přestali kecat a začali více hrát. Mluvili jsme o tom, že chceme bod a nakonec máme tři. Konečně jsme po 13 kolech dotáhli zápas do vítězného konce. Doufám, že na příští výhru už nebudeme tak dlouho čekat."